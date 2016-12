Bilanțul campaniei electorale. În aproape o lună de campanie pentru alegerile parlamentare s-au înregistrat peste 300 de sesizări pentru fapte de corupţie şi încălcări ale legii electorale, și au fost deschise 35 de dosare penale.

Ministerului Afacerilor Interne a prezentat, joi, bilanţul incidentelor din campania electorală, în perioada 11 noiembrie-8 decembrie.

Ministrul Afacerilor Interne, Dragoş Tudorache a arătat că efectivele ministerului au asigurat derularea în bune condiţii a 427 de manifestaţii electorale organizate în 286 de localităţi.

”În general, ceea ce am observat, cu ocazia acestui proces electoral, a fost că, în general, s-au respectat măsurile şi normele din cadrul legal privind modul de desfăşurare a campaniei electorale. Am avut mult mai puţine incidente şi sesizări decât cu ocazia altor alegeri desfăşurate la noi”, a spus ministru.

Bilanțul campaniei arată că în perioada 11 noiembrie- 8 decembrie au fost înregistrate 308 sesizări, dintre care 26 nu s-au confirmat, 21 au fost transmise pentru soluţionare către Autoritatea electorală Permanentă şi una către Biroul Electoral Judeţean respectiv.

”În urma verificărilor au fost sancţionate contravenţional 164 de persoane pentru contravenţii prevăzute de Legea 208 din 2015 privind alegerile şi au fost deschise 35 de dosare penale, dintre care 21 pentu coruperea alegătorilor. În această cifră sunt incluse şi acele dosare la care s-a făcut referire în spaţiul public de către diverşi lideri politice, care am văzut că şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care ministerul monitorizează aceste sesizări”, a declarat Tudorache.

Dragnea: Am sunat la 112 să sesizez o neregulă şi am fost plimbat între instituții

Liderul PSD Liviu Dragnea a povestit că a sunat marţi la 112 pentru a sesiza o neregulă electorală şi a fost plimbat pe la mai multe instituţii.

„Am sunat la 112. Am spus cine sunt – nume, prenume. (..) Am spus că vreau să sesizez o neregulă electorală. A zis să mai aştept puţin. Am aşteptat. A venit o altă doamnă la telefon, care m-a întrebat acelaşi lucru. A zis să mai aştept puţin şi m-a transferat la MAI, unde o altă doamnă mi-a pus aceleaşi întrebări. Eu am spus acelaşi lucru, cum mă numesc şi că vreau să sesizez o neregulă electorală şi a zis: unde, acum s-a întâmplat? Nu, ieri”, a spus Dragnea.

Dragnea a continuat spunând că a fost în cele din urmă mutat la serviciul de la Arad, unde discuţia a continuat în aceeaşi termeni și s-a întrebat dacă în urma sesizării, acel candidat a fost sancționat de autorități.



Preşedintele PSD a mărturisit că are în continuare „suspiciuni” cu privire la procesul electoral organizat de Ministerul de Interne.