Biletele la concertul caritabil al Arianei Grande de la Manchester s-au vândut în doat 6 minute. Banii vor fi oferiți familiilor victimelor atentatului de la Manchester Arena, scrie ABC News.

Șase minute au fost necesare pentru a se vinde toate biletele la concertul la care vor urca pe scenă Ariana Grande alături de cele mai în vogă nume ale muzicii mondiale: Coldplay, Miley Cyrus, Katy Perry, Justin Bieber, Pharrell Williams, Usher, Black Eyed Peas, Take That și Niall Horan from One Direction. Organizatorii au anunțat astăzi că trupa de fete Little Mix și superstarul pop Robbie Williams se vor alătura, de asemenea showului.

Concertul va avea loc duminică pe stadionul Emirates Old Trafford, la doar 6 kilometri de Manchester Arena, acolo unde a avut loc atentatul sinucigaș de săptămâna trecută.

Toate încasările vor fi oferite Fondului de urgență We Love Manchester, fondat de Consiliul municipal din Manchester, în colaborare cu Crucea Roșie Britanică, pentru a ajuta victimele atacului și familiile acestora.

Fanilor care au participat la spectacolul din 22 mai li s-au oferit bilete gratuite pentru a participa la concert. Cu o cerere atât de ridicată, Ticketmaster a prelungit timpul necesar concertistilor de săptămâna trecută să se înregistreze pentru bilete.

Grande, în vârstă de 23 de ani, și managerul ei, Scooter Braun, au organizat concertul în câteva zile după atac.

Stadionul pe care se va desfășura concertul are o capacitate de 50.000 de locuri, iar spectacolul va fi transmis live de BBC TV şi BBC Radio. Preţul unui bilet a fost de 40 de lire sterline. Tichetele au fost puse în vânzare, joi, la ora locală 10.00.

Gestul artistei de a reveni în orașul britanic vine după ce aceasta s-a oferit să plătească înmormântările victimelor atentatului.

Profund afectată de atacul comis după concertul său, Ariana Grande a decis să anuleze toate concertele din turneul Dangerous Woman până în iunie.