Brigitte Bardot îi donează periodic 5.000 de euro unui român, pentru o cauză nobilă

Romulus Sale este un bănățean care iubește animalele. La Peciu Nou, la ieșirea din comună, el a pus bazele unui adăpost pentru câini. Pentru a-l întreține, el este ajutat de celebra actriță Brigitte Bardot, care îi trimite periodic bani pentru hrana animalelor.

Romulus Sale a început să se implice în îngrijirea câinilor fără stăpân în urma cu 20 de ani, când s-a înființat organizaţia neguvernamentală „Casa Câinelui”. Atunci, s-a oferit să se implice și a început să contribuie cu bani, hrană și muncă fizică. După un timp, a fost numit președinte al organizației.

„Câinii pe care îi avea în grijă nu aveau un adăpost, ci „locuiau” pe un teren. Proprietarul le-a cerut să evacueze terenul, astfel că Romulus a decis să ridice un adăpost. A avut noroc, pentru că a găsit un judecător cu suflet bun care i-a dat termen șase luni să evacueze terenul. După o jumătate de an, Casa Câinelui de la Peciu Nou era pe jumătate ridicată. „Am pornit de la ideea că banii destinaţi câinilor sunt doar pentru ei. Aşa cred că am şi reuşit. A venit o echipă de la o televiziune germană, au filmat ce fac şi aşa au venit primele ajutoare. M-au întrebat de câţi bani am nevoie şi eu le-am spus că nu am nevoie decât de materiale de construcţie. Ei au plătit şi eu am construit. De atunci am tot fost filmat în Germania, cred că au venit de 22 de ori”, a povestit Romulus, potrivit renasterea.ro.

„Casa Câinelui” din Peciu Nou a fost vizitată recent și de Brigitte Bardot, mare iubitoare de animale. Celebra actriță a vrut să se implice și să ofere bani, însă Romulus i-a spus că nu are nevoie decât de hrană pentru câini. Astfel, actrița a început să doneze perioadic câte 5.000 de euro pentru animale, bani din care este cumpărată hrană.

La „Casa Câinelui” din Peciu Nou lucrează voluntari din Germania şi Elveţia. Există şi o clinică modernă, din care nu lipsesc medicamentele, vitaminele şi vaccinurile. Există şi un depozit imens în care se găsesc saci cu mâncare pentru căţei. Peste 400 de câini sunt adăpostiţi la Peciu Nou.

FOTO: renasterea.ro