Brutarul erou din Londra s-a întors acasă. Ce s-a întâmplat cu Florin Morariu după atac

Florin Morariu, brutarul erou din Londra, deși a ajuns vedetă peste noapte după atacul terorist din 3 iunie, nu a fost răsplătit de autorități pentru faptele sale. Românul s-a întors acasă, la Iași, și a povestit ce i s-a întâmplat după evenimentele care i-au marcat viața.

În urmă cu o lună și jumătate, Florin Morariu devenea erou în Anglia, după ce s-a luptat cu teroriștii care au atacat și ucis șapte oameni, în seara de 3 iunie. Românul, care lucrează în Londra ca brutar, a povestit atunci cum i-a lovit pe teroriști cu un coș, în încercarea de a-i împiedica să mai atace oameii. Brusc, Florin Morariu a devenit vedetă, imaginile cu el și declarațiile despre fapta lui eroică fiind transmise de televiziuni din întrega lume.

Cu toate acestea, românul susține că nu a primit niciun ajutor și nicio răsplată pentru faptele sale. Întors acasă, la Iași, Florin Morariu și-a arătat dezamăgirea față de atitudinea autorităților la adresa sa. Românul spune că a cerut ajutor, simțindu-se în pericol după ce faptele sale din noaptea atacului au fost puternic mediatizate, însă nu l-a primit, nici măcar de la Ambasadă.

„Mă simţeam în pericol, mai mulţi terorişti care aveau legătură cu cei care au tăiat lumea pe stradă au fost luaţi într-o casă aflată la câţiva metri de locuinţa în care stăteam (…) Cine ar trebui să-i ajute pe românii aflaţi în străinătate? Ambasada! Am mers la Ambasadă să caut o soluţie (…) Ambasada mi-au spus să stau într-un hotel dacă vreau. Le-am spus că într-un hotel intră şi ies 500 de oameni zilnic, cum pot să fiu în siguranţă? Mi-au spus că pot pleca din Anglia şi că îmi achită biletul de avion. Nu am avut nevoie de biletul lor. Au ţinut oricum să precizeze că Ambasada nu are bani, cu toate că eu nu m-am dus la ei pentru asta”, a povestit Florin Morariu, pentru bzi.ro.