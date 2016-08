EXCLUSIV. ”Clădirea porno” poate omorî oameni chiar și fără cutremur!

Un bucureştean a fost amendat după ce a avertizat că imobilele din jurul fostului cinematograf Dacia, pe care Maria Tereza face sex cu un armăsar, un fel de ”clădire porno”, cu o istorie spectaculoasă, sunt pe cale de prăbuşire.

Pe Cale Griviţei, între numerele 121 şi 137 de desfăşoară un grup de clădiri înscrise pe lista monumentelor, din care cea mai importantă are o frescă în care Împărăteasa Maria Tereza face sex cu un armăsar. Recent, locatarii care au cerut ajutor autorităţilor pentru a salva aceste clădiri, dar și propriile lor vieți, au început să primească amenzi pentru că… imobilele se află în stare avansată de degradare.

Aceasta este fresca în care Maria Tereza se împreunează cu armăsarul

Din grupul cele nouă clădiri dominat de ”clădirea porno”, şapte, majoritatea locuite, sunt într-o stare avansată de degradare. Unul dintre locatari a sesizat anul acesta autorităţile că trebuie luate măsuri până când nu se întâmplă o nenorocire! În paranteză fie spus, cel mai şubred este chiar fostul cinema Dacia, cu fresca mai sus pomenită pe el!

”Eu stau la numărul 121, unde 70% din clădire aprţine Primăriei Capitalei, iar restul unor privaţi. Eu sunt proprietar privat. Anul trecut, am găsit o bucată mare de tencuială căzută în stradă. Am avertizat autorităţiele, care mi-au spus că proprietarii trebuie să facă consolidările”, ne-a spus proprietarul unui apartament.

Acesta este imobilul de la numărul 121

Problema est însă că imobilele de aici sunt pe lista monumentelor istorice, nu se poate interveni pe ele decât după ce se primesc o grămadă de avize, inclusiv de la Ministerul Culturii. ”Am început să depunem memorii, dar nu am primit răspunsuri decât la începutul acestei veri, când am fost amendaţi pentru că nu am întreţinut clădirile. Noi, propietarii privaţi, am primit câte 4.000 de lei, iar Primăria, principalul proprietar, a primit 6.000 de lei. Cu asta s-a încheiat activitatea celor de la Disciplina în Construcţii! Bucureştenilor nu are decât să le cadă în cap Maria Tereza la cutremur! Eu înțeleg să particip la consolidarea unei clădiri, care este 70% în proprietatea statului, dar nu să fiu amendat pentru că am avut o inițiativă”, ne-a mai spus omul.

Menţionăm că lucrările de consolidare a unei clădiri costă, teoretic, aproxiamtiv 1,5 din preţul plătit pentru ridicarea unui imobil nou cu aceeaşi dimensiune. În cazul clădirilor-monument, prețul se dublează, cel puțin.

”Sculpturile sunt inspirat din imaginile apărute între 1740-1780”

Imobilul fotului cinematorgraf Dacia a fost dată în folosinţă în 1930, sub numele de blocul Marconi, în perioada interbelică. Clădirea este împodobită cu mai multe fresce, care sunt un fel de scene din Apocalipsă.

“Într-una dintre ele apare Maria Tereza într-o relaţie intimă cu un cal. Primul proprietar al imobilului, un ardelean, a comandat frescele dintr-o pornire de antipatie explicabilă: pe timpul Mariei Tereza, soarta românilor din Transilvania s-a înrăutăţit. Cei care au realizat sculpturile s-au inspirat din imaginile care apăruseră în epoca împărătesei, între 1740-1780, pe diferite medalii şi gravuri împrăştiate în Europa de adversarii ei politici. De la acele gravuri s-a născut o legendă, care s-a perpetuat, cum că Maria Tereza ar fi avut atracţii nefireşti faţă de cai ”, ne-a spus istoricul Dan Falcan.

Grupul de imobile șubrede de pe Calea Griviței, văzut din partea opusă cinematografului Dacia