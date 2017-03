Ziua Internațională a Conștientizării Autismului. Bucureștiul se luminează în albastru pentru autism

Ziua Internațională a Conștientizării Autismului este marcată, la nivel mondial în fiecare an, în data de 2 aprilie începând cu anul 2007, odată cu rezoluția Organizației Națiunilor Unite, cu scopul de a contribui la informarea societății privind tulburarea de spectru autist și nevoia de acceptare și integrare a persoanelor cu autism și a familiilor acestora.

Marcată inițial în Qatar, Ziua Internațională a Conștientizării Autismului, s-a remarcat în ultimii ani drept unul dintre puținele fenomene ce a reușit să depășească barierele diferențelor culturale și religioase, fiind celebrată prin acțiuni comune de către toate statele membre ONU. Cu această ocazie, organizații și state din întreagă lume promovează inițiative și politici pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor afectate de acesata tulburare. Inițiativele variază de la strângerea de fonduri, lansarea de noi servicii și, mai important, conștientizarea în rândul publicului larg.

1 din 68 de copii suferă de o formă de autism

De 7 ani, Asociația Help Autism se alătura manifestărilor internaționale ale zilei, că parte a misiunii sale de a spori gradul de conștientizare a tulburării, în rândul societății românești. În acest an, că parte a evenimentului Suflet în Culori, concert de referință al zilei de 2 aprilie, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și Asociația Help Autism înscriu Bucureștiul pe hartă orașelor lumii care adopta conceptul „Light it up blue”. Noaptea zilei de duminică, 2 aprilie 2017, a fost declarată Noaptea Albastră a Autismului, iar sediile instituțiilor ce s-au alăturat acțiunii, vor fi iluminate în albastru, în semn de solidaritate cu familiile care luptă cu tulburarea de spectru autist și totodată pentru promovarea ideii de acceptare și integrare a personelor cu acest diagnostic.

Astfel, începând cu oră 19:00, Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”, Muzeul Național “George Enescu”, Sală Radio, Sediul Kaufland din Barbu Vacarescu și creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, vor transmite prin această inițiativă mesajul celor peste 30.000 de copii români afectați de tulburarea de spectru autist.

1 din 68 de copii suferă de o formă de autism-una dintre cele mai des întâlnite tulburări ale copilăriei. Slabă informare, lipsă specialiștilor, influențele prejudecăților, duc la întârzierea diagnosticării, respectiv la întârzierea intervenției terapeutice sau chiar lipsă ei din pricină lipsei fondurilor. Asociația Help Autism de 7 ani se implică activ în derularea de programe de conștientizare a autismului, de diagnostic precoce și intervenție timpurie pentru copiii cu autism, ajungând în 2017 la peste 480 de copii susținuți în programe de recuperare.

Citește și: Actrița Manuela Hărăbor, mesaj emoționant pentru toate mamele care au copii cu autism