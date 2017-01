Bugetul de stat pe 2017, amânat de Guvern până săptămâna viitoare, după ședința CSAT. După ce a trecut printr-o modificare, în urma unor ”nemulțumiri” ale liderului PSD Liviu Dragnea, proiectul se afla pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de vineri, urmând ca, imediat după adoptare, să ajungă la Parlament. În ultima variantă a proiectului, instituțiile din domeniul securității naționale au primit mai puțini bani, ceea ce l-a nemulțumit pe președintele Iohannis. În schimb, MApN primește 2% din PIB. Ședința a început după aproape cinci ore, timp în care s-a așteptat avizul CSAT pe buget. Președintele a anunțat că a convocat CSAT-ul în ședință, marțea viitoare, pentru a da un răspuns Guvernului. În acest context, premierul a anunțat că amână dezbaterea proiectului până săptămâna viitoare.



UPDATE ora 19.40 Administrația Prezidențială susține că Guvernul Grindeanu a acționat fără să se coordoneze cu CSAT și a stabilit unilateral agenda de aprobare a proiectului de buget.

Administraţia Prezidenţială precizează că, în anul 2015, Guvernul a transmis Secretariatului CSAT proiectele de buget pentru instituţiile din domeniul securităţii naţionale pe data 7 decembrie. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit pe data de 10 decembrie 2015 pentru avizare. Citește și... CSM București – Larvik se joacă ACUM. “Tigroaicele” dau piept cu golgheterul Ligii Campionilor la handbal feminin În acest an, Guvernul a decis să acţioneze fără să se coordoneze cu CSAT, stabilind unilateral agenda de aprobare a proiectului de buget.

UPDATE ora 18.05 ”Guvernul Grindeanu a luat o decizie corectă, din păcate, este folosită neproductiv și incorect de către președintele Iohannis”, a spus liderul PSD Liviu Dragnea, la Parlament, vineri seara, despre blocarea adoptării proiectului de buget pe 2017, din cauza lipsei avizului CSAT.

Liderul PSD a spus că premierul era pregătit să aștepte oricât, vineri, pentru convocarea CSAT, și cei de la Parlament așteptau de asemenea, să primească proiectul, indiferent de ora la care se întâmpla. ”Nu am reușit să înțeleg noțiunea de celeritate a președintelui”, a mai spus Dragnea. El a mai arătat că aceste întârzieri la buget nu fasc bine nimănui. ”Toți membrii CSAT erau în București, se putea convoca ședința”, a mai spus el.

Liviu Dragnea a mai afirmat că premierul i-a transmis ce a discutat cu președintele Iohannis, în cursul după-amiezii. ”Președintele i-a transmis premierului că anul trecut a fost altceva, când avizul CSAT a venit la o zi după aprobarea bugetului în ședința de Guvern”, a spus președintele Camerei Deputaților, adăugând că avizul CSAT este oricum consultativ.

”Pe noi ne interesează să ajungă bugetul în Parlament”, a mai spus Dragnea, menționând că l-a sfătuit pe Sorin Grindeanu să respecte procedurile ad-literam, și să aștepte acest aviz al CSAT.

”Vom lucra în fiecare zi, din momentul în care, marți, Guvernul aprobă bugetul de stat pe 2017. Vom lucra și în week-end”, a spus Liviu Dragnea.

UPDATE ora 17.30 Ședința de Guvern a început cu o întârziere de patru ore și jumătate. Premierul Sorin Grindeanu a declarat în debutul ședinței că s-a discutat cu toți ordonatorii de credite, care au trimis bugete reduse. ”Tot ce a însemnat minus la unele instituții nu pune în pericol funcționarea acestor instituții”, afirmă premierul Grindeanu.

”Noi am terminat proiectul de buget, avem toate avizele. Mai avem însă nevoie de un aviz, avizul CSAT”, a spus Sorin Grindeanu. El a precizat că a avut o discuție cu președintele Klaus Iohannis, după-amiază, legat de absența avizului din partea CSAT.

”Am sperat la un anume parcurs, cum a fost anul trecut. (..) Vă anunț că ședința CSAT va fi marți, drept urmare am informat conducerile celor două Camere că imediat după ședința CSAT, săptămâna viitoare, vom avea ședința de Guvern pentru aprobarea bugetului pe 2017”, a anunțat premierul, precizând că ședința Guvernului se va defășura în continuare, fără proiectul de buget.

UPDATE ora 17.05 Președintele Klaus Iohannis a convocat marți ședința CSAT pentru avizul pe proiectul de buget. ”Proiectul de buget pentru instituţiile din domeniul securităţii naţionale, transmis de către Guvern, a fost primit, în această după-amiază, la Secretariatul CSAT. În acest sens, Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a dispus convocarea cu celeritate a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru marți, 31 ianuarie a.c., ora 12:30, în vederea analizării proiectului de buget”, a anunțat Administrația Prezidențială.

UPDATE ora 17.00 Au trecut patru ore de când trebuia să înceapă ședința de guvern, pentru aprobarea bugetului de stat pe 2017. Pentru că Executivul nu a primit încă avizul CSAT, pe bugetele instituțiilor din domeniul securității naționale, nu se știe când va începe ședința de Guvern. Miniștrii așteaptă în sala de ședință un răspuns de la Palatul Cotroceni.

UPDATE ora 16.00 Ședința de guvern întârzie de trei ore. Potrivit unor surse, Executivul așteaptă avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pe bugetul de stat pe 2017.

UPDATE ora 15.00 Ședința de Guvern nu a început nici la ora 15.00. Deja sunt două ore de când Executivul întârzie să înceapă dezbaterea pe proiectul de buget de stat. O parte din miniștri se află în sala de ședință, și așteaptă venirea premierului Sorin Grindeanu. Noul proiect al bugetului de stat pe anul 2017 a fost publicat de Guvern, la 15.20, fiind aşteptată să înceapă şi şedinţa Executivului în care acesta să fie aprobat.

UPDATE ora 14.00 În așteptarea bugetului de stat pe 2017, care urmează să ajungă în cursul serii la Parlament, conducerea celor două Camere a conturat deja calendarul adoptării proiectului, în Legislativ. Astfel, în acest week-end, aleșii vor putea depune amendamente la buget. Luni, la ora 10.00, toate amendamentele vor fi centralizate și distribuite la comisiile de specialitate. Marți ar urma să aibă loc ședința comisiilor de buget-finanțe, reunite, pentru raportul final. Miercuri începe sesiunea ordinară a Parlamentului, însă votul final, în plenul reunit al celor două Camere, pe bugetul de stat, ar urma să fie dat cel mai probabil vineri seara.

UPDATE ora 13.00 Şedinţa Guvernului a fost amânată pentru o oră. Programată iniţial la ora 13.00, şedinţa va începe la ora 14.00, surse guvernamentale susţinând că încă se lucrează la proiectul de buget.

UPDATE ora 11.00 Potrivit ultimei variante a bugetului de stat pe 2017, bugetul Administrației Prezidențiale este de 41 de milioane de lei, în scădere cu 5 milioane față de suma inițială alocată de Ministerul de Finanțe, adică un buget cu 15 % mai mic față de cel din 2016, potrivit Digi24. De asemenea, presedintele Klaus Iohannis va avea la dispoziție cu 6,7% mai puțini bani pentru deplasări, iar fondurile pentru protocol scad cu 19%, la 1,2 milioane lei.

Ce cuprinde noua variantă a proiectului de buget pe 2017; Cine ia mai mulți bani și cine pierde

Noul proiect de buget de stat, pe anul în curs, prevede un deficit bugetar de 2,99% din produsul intern brut (PIB). Principalele scăderi sunt la cheltuielile de capital (investiții), unde fondurile se reduc cu 70%, față de o scădere de 40% în prima variantă.

La Senat și Camera Deputaților, bugetele rămân cele din prima variantă a proiectului. SRI are un buget de 1,7 miliarde de lei, în scădere, față de alocarea anterioară care prevedea 1,9 miliarde de lei. Bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este neschimbat de 27,8 miliarde de lei. Se dau bani în plus pentru Ministerul Dezvoltării, aproape 200 de milioane de lei în plus până la un total de 6.9 miliarde de lei, iar față de 2016, este în scădere cu 17%.

Dintre ministere, cea mai mare creștere, față de primul proiect, este la Ministerul Apărării Naționale, care va avea un buget de 16,32 miliarde lei, față de 11,02 miliarde lei în varianta de luni. Noul buget este în creștere cu 52% față de nivelul din 2016 și reprezintă exact 2% din PIB, acoperindu-se astfel angajamentul de a aloca cel puțin 2% din PIB pentru Apărare.

La Ministerul Afacerilor Interne, noul buget pentru 2017 este de bugetul pentru 2017 este de 11,29 miliarde lei, faţă de 11,18 miliarde lei în prima variantă, în scădere cu 3,3% faţă de nivelul estimat pentru 2016. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe are un buget majorat faţă de varianta iniţială, ajungând la 778,75 milioane lei – faţă de 763,7 milioane lei în varianta de luni -, mai mic cu 0,3% faţă de nivelul cheltuielilor din 2016.

La Ministerul Educaţiei Naţionale, bugetul pentru 2017 a fost menţinut la nivelul din prima variantă, de 8,24 miliarde lei, dar acum Guvernul susţine că este în creştere cu 26%, deşi în prima variantă era menţionată o scădere cu 7,9%. În varianta actuală, proiectul menţionează că, în 2016, Ministerul Educaţiei a cheltuit doar 6,5 miliarde lei. Dintre ministerele cu bugete mari, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are bugetul uşor majorat faţă nivelul din prima variantă, de 17,38 miliarde lei, nivel cu 83,9% mai mare faţă de 2016, în principal ca urmare a atragerii mai multor fonduri europene în 2017 şi a realizării unor trasferuri pentru dezvoltarea rurală din bugetul naţional.

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale rămâne cu cel mai mare buget, chiar dacă micşorat de la 36,7 miliarde lei în prima variantă până la 35,8 miliarde lei în a doua variantă, în creştere cu 0,1% faţă de nivelul din 2016, în special ca urmare a majorării pensiilor şi a unor alocaţii sociale. Ministerul Transporturilor are şi în a doua variantă unul dintre cele mai mari bugete, de 13,76 miliarde lei (identic cu nivelul din prima variantă), în creştere cu 60,3% faţă de nivelul preliminat pentru 2016. Însă nivelul fondurilor depinde de absorţia de bani europeni, în condiţiile în care pentru proiecte cu finanţare din fonduri UE sunt alocate 8,3 miliarde lei, cu 177% mai mult faţă de anul trecut.

În schimb, Ministerul Finanţelor Publice are un buget redus la 3,26 miliarde lei, de la 3,46 miliarde lei în prima variantă, fiind în scădere cu 3,1% faţă de 2016. În acelaşi timp, Ministerul Justiţiei are un buget uşor majorat faţă de prima varinată, la 3,18 miliarde lei (+4,1%), de la 3,15 miliarde lei în prima variantă.

Ministerul Sănătăţii a primit buget majorat la 7,87 miliarde lei (+16,6% faţă de 2016), de la 7,74 miliarde lei în varianta anterioară, în timp ce Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale are un buget menţinut la 766,2 milioane lei (+51,2%).

Bugetul pentru penitenciare este majorat cu 1,4% faţă de 2016, la 1,06 miliarde lei, În prima variantă, publicată luni, bugetul pentru penitenciare era redus cu 1,4% faţă de 2016, la 1,03 miliarde lei.

Serviciile, bugete tăiate în noul proiect al Guvernului

Instituțiile care au bugete mai mici sunt STS, SIE și SPP. Potrivit noului proiect de buget, SRI are alocată în 2017 suma de 1,706 miliarde lei, în scădere cu 9,41% faţă de anul 2016, când a beneficiat de fonduri de 1,883 miliarde lei. Prima formă a bugetului prezentată de Guvern prevedea o creştere de 0,8% pentru SRI, în sumă de 1,889 miliarde lei.

Bugetul redus se resimte puternic la capitolul de cheluieli de capital (investiţii, achiziţii, rezerve, etc), unde sumele sunt mai mici cu 58 de procente, respectiv cu 138 de milioane de lei. Scad şi sumele alocate salariilor, însă doar cu 15 milioane de lei (1,5%),

Serviciul de Informaţii Externe are un buget de 247,06 milioane lei, la fel ca în prima variantă de buget, în scădere cu 10,6%, pe fondul reducerii la jumătate a cheltuielilor de capital.

STS va avea un buget de 270 de milioane lei, în scădere cu 8% faţă de anul trecut, când instituţia a primit 293 de milioane lei. La fel ca în cazul SIE, bugetul STS este identic cu cel prezentat de Guvern săptămâna trecută. Bugetul Serviciului de Protecţie şi Pază va fi de 156 de milioane lei, în scădere cu 9,1% faţă de 2016, când instituţia a avut alocări de 172 milioane lei.

Se dau bani în plus pentru Ministerul Dezvoltării. Vorbim de aproape 200 de milioane de lei în plus, până la un total de 6.9 miliarde de lei față de varianta inițială. Totuși, față de 2016, bugetul ministerului este în scădere cu 17%.

Iniţial, şeful Guvernului propusese ca proiectul de buget consolidat pe anul în curs să ajungă pe masa parlamentarilor pe 25 ianuarie. Forma prezentată la începutul săptămâni ide Ministerul de Finanțe a fost criticată de liderul PSD Liviu Dragnea, acesta caracterizându-l pe ministrul Viorel Ştefan ”un pic prea moale”, în negocierea cifrelor din buget cu ministerele.

După modificarea proiectului, Viorel Ștefan a spus că deficitul bugetar a fost estimat la 2,99% din PIB, după standardele ESA, fiind respectată limita de 3% din tratatul de la Maastricht.

Guvernul trebui să răspundă, vineri, și criticilor venite din partea președintelui Klaus Iohannis, care amenință chiar că nu va da avizul CSAT pe proiectul de buget, pentru că alocă puțini bani în domeniile securității naționale.

Iohannis, către Grindeanu: Tăierea bugetelor siguranței naționale reprezintă o gravă eroare

Șeful statului i-a transmis, joi, o scrisoare premierului Sorin Grindeanu în care acuză diminuarea bugetelor instituţiilor cu atribuţii pe siguranţă naţională, dar şi faptul că MApN, deşi primeşte bani suplimentari, nu are alocat un buget de 2% din PIB, aşa cum s-a angajat România, afirmând că intenţia de a reduce fondurile reprezintă un gest de „iresponsabil”.

Potrivit unor surse, Guvernul taie bani din bugetul Administraţiei Prezidenţiale, care va avea în 2017 un buget cu 13% mai mic decât anul trecut. De asemenea, bugetul SRI va fi micşorat cu 15%, aceasta fiind principala nemulțumire a șefului statului.

„În contextul dezbaterilor privind alocările bugetare pentru ordonatorii principali de credite, remarc faptul că, pentru domeniul securităţii naţionale, cu excepţia bugetului Ministerului Apărării Naţionale, toate celelalte bugete suferă reduceri faţă de execuţia bugetară a anului 2016, unele dintre aceste reduceri fiind semnificative. În acelaşi timp, nu au fost aduse încă argumente necesare, pertinente şi credibile, care să explice această reducere a finanţării”, scrie Iohannis.

Preşedintele afirmă, în scrisoarea trimisă premierului, că în actualul context reducerea bugetelor este o „gravă eroare”. „Asigurarea securităţii naţionale ar trebui să fie o prioritate absolută, şi nu orgoliile politice de moment. Intenţia Guvernului de a reduce aceste bugete reprezintă un gest iresponsabil şi o gravă eroare. Nu ne putem juca niciodată cu siguranţa cetăţenilor, cu securitatea României”, se arată în scrisoarea șefului statului.