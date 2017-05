Cadoul de nuntă pentru tânărul căsătorit cu un preot englez. Vacanță în Maldive și inel cu diamante pentru Florinel

Cadoul de nuntă pentru tânărul căsătorit cu un preot englez. După ce a făcut cununia în Marea Britanie, Florin Marin sau „Florinel”, așa cum dâmbovițeanul își spune pe Facebook, a devenit oficial domnul Clemens. Tânărul de 24 de ani poartă pe deget un inel cu diamante de la mama fostului prelat. Mai mult, Philip Clements i-a oferit partenerului său o vacanță în Insulele Maldive.

Cuplul gay format din Florin Marin (24 de ani) şi preotul pensionar Philip Clements (78 de ani) din Anglia s-a mutat la București, unde a cumpărat un apartament, scrie reporterpenet.ro. Prin această căsătorie, preotul a vrut să atragă atenția Bisericii Anglicane cu privire la cuplurile gay.

Cadoul de nuntă pentru tânărul căsătorit cu un preot englez este o lună întreagă de plimbări. Florin Marin a precizat că, împreună cu preotul Philip Clements, va pleca în Insulele Maldive, la Mamaia, dar și la munte. Florinel vrea ca partenerul său să-i cumpere mai multe genți.

Tânărul din comuna dâmbovițeană Vișina spune că îi merge bine de când s-a căsătorit, deși mulți oameni îl condamnă pentru căsătoria cu o persoană de același sex. Florinel a spus că a obținut deja un contract de publicitate cu o televiziune din Anglia.

„Mulţi nu mai pot să doarmă pentru că mă văd pe mine la televizor. Pe de altă parte, mă plimb cu Philip pe stradă, pe la mall-uri, prin parc şi ne recunoaşte lumea. Se uită la noi. Ne-au înnebunit. Şi prin geamuri fumurii ne văd. Sunt foarte bucuros că m-a sunat cineva de la Londra şi vine să îmi ofere un contract pe trei luni, pentru că am apărut des la televizor. Nu ştiu detalii. Mă vrea doar pe mine. Contractul este sigur, dar nu am discutat deocamdată suma. În România nu am nimic deocamdată, niciun contract”, a precizat Florin Marin, tânărul căsătorit cu un preot englez.