Cadouri de Valentine’s Day pentru iubita ta. Cele mai inspirate idei

Au mai rămas doar două săptămâni până la sărbătoarea îndrăgostiților, Valentine’s Day 2017. Așa că dacă nu ai făcut-o deja ar fi cazul te gândești la cadouri de Valentine’s Day pentru iubita ta. Nu știi ce să-i cumperi. Îți dăm noi câtva idei.

În principiu, ar trebuie să știi ce cadouri de Valentine’s Day pentru iubita ta ar fi cele mai potrivite, dar niciodată nu strigă sugestiile, mai ales dacă punctul tău forte nu este shopping-ul. Dacă nu stai bine cu timpul, cea mai indicată soluție ar fi să cumperi un cadou online. Nu uita însă să alegi o altă adresă de livrare, decât cea de acasă, pentru ca iubita ta sa nu primească prea devreme cadoul.

Primele cele mai bine vândute cadouri de Valentine’s Day sunt florile și bomboanele de ciocolată. Chiar și jucăriile de pluș vin tare pe turnantă ca daruri preferate de îndrăgostiți.

Cadouri de Valentine’s Day pentru iubita ta

Dacă vrei să-ți impresionezi iubita cu un cadou mai consistent poți încerca mai multe variante. Iată câteva idei:

parfumuri – orice femeie aprieciază un parfum bun drept cadou, indiferent de ocazie

– orice femeie aprieciază un parfum bun drept cadou, indiferent de ocazie poșete – o poșetă este un cadou potrivit, dar ai grijă la stilul preferat de iubita ta

– o poșetă este un cadou potrivit, dar ai grijă la stilul preferat de iubita ta bijuterii/ inelul de logodnă – multe femei au adevărate colecții de bijuterii. Dar nu te îngrijora! Se plictisesc relativ repede de ele, așa că pot ai ajutate să refacă stocul cu ea nou și inspirat. În plus, dacă vrei să o ceri în căsătorie, cel mai potrivit cadou este inelul de logodnă.

– multe femei au adevărate colecții de bijuterii. Dar nu te îngrijora! Se plictisesc relativ repede de ele, așa că pot ai ajutate să refacă stocul cu ea nou și inspirat. În plus, dacă vrei să o ceri în căsătorie, cel mai potrivit cadou este inelul de logodnă. ceasuri – poți să-i cumperi un ceas frumos, poate chiar unul pe care știi că și-l dorește

– poți să-i cumperi un ceas frumos, poate chiar unul pe care știi că și-l dorește telefoane – ți-a spus că vrea un anumit model de telefon, dar nu a amânat momentul achiziționării? Surprinde-o tu acest cadou

– ți-a spus că vrea un anumit model de telefon, dar nu a amânat momentul achiziționării? Surprinde-o tu acest cadou o vacanță – dacă știi că iubește vacanțele, i-ai face o surpriză de neuitat dacă iei deja biletele pentru o destinație în care știi că își dorește să meargă. Sau poate un city break la Paris.

Desigur, cadoul perfect este cel pe care ea și-l dorește și poate fi orice, de la o prăjitură, până la un laptop performant, de care are nevoie.

Valentine’s Day este ziua în care cei îndrăgostiți celebrază iubirea și fiecare încearcă să arate cât de mult ține la persoana iubită. Pentru cei care nu știu când e Valentine’s Day 2017, Libertatea.ro le spune totul despre această sărbătoare.

Valentine’s Day 2017 are loc pe 14 februarie, ca în fiecare an. Și deși dragostea trebuie sărbătorită în fiecare zi de către cei care o simt, această zi este un prilej în plus de a spune ”Te iubesc” și a face gesturi frumoase. Cel mai important este să nu uiți când este Valentine’s Day 2017, pentru a avea timp să-ți surprinzi plăcut partenerul.

Mesaje de Valentine’s Day 2017

Iată mai multe mesaje inspirate de Valentine’s Day 2017, pe care să i le trimiți jumătății tale:

1. De când te-am cunoscut viaţa mi s-a schimbat: ştiu cine sunt, ştiu ce vreau, stiu pentru ce lupt, ştiu ce înseamnă fericirea dar mai presus de toate stiu că TE IUBESC!

2. Dacă din toată istoria aş putea alege un moment care să îl pot păstra stralucitor şi plin de viata, din toate zilele vieţii mele aş alege momentul când te-am cunoscut.

3. Există patru etape către fericire: 1. eu, 2. tu 3. inimile noastre 4. noi doi împreună.

4. Aseară am adormit cu zâmbetul pe buze, pentru că ştiam că te voi visa. Astăzi m-am trezit cu un zâmbet, pentru că nu esti doar un vis.

5. Pun un sărut în palma ta. Un sărut plin de bucurie, pasiune, dragoste. Acum du mâna la gură!

6. Fiind departe de mine, pun sub îndoială ca oxigenul este mai necesar pentru viaţă decât prezenţa ta…

7. Pentru cea mai importantă persoană din viaţa mea, pentru tine, toata dragostea din lume… Eşti raza de soare din viaţa mea, eşti lumina din întunericul vieţii mele… Te iubesc…

Foto: 123rf