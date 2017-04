Calea Luminii la Târgoviște. 2018 lumânări, aprinse în Joia Mare

Nu mai puțin de 2018 lumânări au fost aprinse în Joia Mare, formând astfel Calea Luminii la Târgoviște. Este o tradiție pe care oamenii din vechea cetate de scaun a Țării Românești o păstrează de 18 ani.

Lumina celor 2018 lumânări a inundat centrul Târgoviștei, din fața Catedralei Mitropolitane, pe Bulevardul Carol I, până la gara municipiului, pe o distanță de un kilometru, notează Agerpres.ro.

Prima lumânare din Calea Luminii a fost aprinsă de Înalt Preasfințitul Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei. După slujba din Joia Mare, înaltul prelat a ieșit în fața Catedralei Mitropolitane, unde s-a adresat credincioșilor.

„Joi seara este Joia celor 12 evanghelii și aici ne-am reunit pentru că este o ceremonie specifică cetății noastre de scaun, Târgoviște, cu Calea Luminii. Adică trebuie să înțelegem semnificația acestui lucru, pentru că lumina este valoarea aceea pe care a numit-o Mântuitorul Hristos foarte clar: învățătura despre om, despre lume, despre existență și despre nemurire. Mântuitorul a spus: ‘eu sunt lumina lumii, cine crede în mine și-mi urmează mie nu va umbla întru întuneric și va avea lumina vieții’. Iată care este semnificația acestor lumini, care în mod ingenios și frumos sunt aprinse pentru acea lumină care pornește de la altarul Catedralei strămoșești de la Târgoviște să pătrundă în sufletele și inimile noastre ale tuturor”, a spus arhiepiscopul Târgoviștei, Nifon.

Calea Luminii la Târgoviște, o manifestare devenită tradiție

Acesta este al 18-lea an consecutiv de când are loc Calea Luminii la Târgoviște. Ințiatorul acestui eveniment, artistul plastic Mihai Șerban, spune că manifestarea a devenit o tradiție. În fiecare an se aprinde un număr egal cu al anului. Se adaugă încă una ca simbol al speranței.

„Calea Luminii, în acest an, se desfășoară pentru a 18-a oară. Să știți că la început o mână de oameni au fost alături de mine și am făcut această acțiune gândind că va fi doar pentru un an, iată că a ajuns să se desfășoare și a 18-a oară. Nu-mi rămâne decât să mulțumesc credincioșilor, părintelui Nifon, primăriei, presei pentru că putem face această acțiune, pe care în primul rând târgoviștenii o fac, pentru că ei vin în număr mare, ei aprind lumânările”, a declarat Mihai Șerbănescu.

În fiecare an, mii de oameni participă la această manifestare unică în România.

sursă foto și video: Târgoviștea în imagini