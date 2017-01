Judecătoarea Camelia Bogdan a declarat, miercuri, că înregistrările lui Sebastian Ghiţă reprezintă un atac împotriva statului de drept.

Judecătoarea a declarat, totodată, pentru Agerpres că a formulat o cerere de apărare a reputaţiei, rezervându-şi, de asemenea, dreptul de a acţiona în justiţie.

„Cel mai grav mi se pare că sub paravanul libertăţii de expresie se vehiculează ideea că în Justiţie se aranjează dosare şi că există magistraţi executanţi. În ceea ce mă priveşte, am formulat o cerere de apărare a reputaţiei şi consider că incumba CSM-ului, Inspecţiei Judiciare, CNA-ului şi organelor de urmărire penală să pună capăt acestui atac fără precedent la Justiţie… este un atac împotriva statului de drept, în esenţă”, a precizat Camelia Bogdan.

Aceasta neagă că s-ar fi întâlnit cu fostul preşedinte Traian Băsescu şi că i s-a cerut pronunţarea vreunei soluţii în dosare.

„Nu a avut loc niciodată o astfel de întrevedere între mine şi domnul fost Preşedinte al României şi ca un judecător care în schimbul unei promisiuni de promovare într-o funcţie de execuţie pronunţă o soluţie de condamnare săvârşeşte în concurs infracţiunile de luare de mită, care se pedepseşte cu până la 7 ani închisoare, şi represiune nedreaptă, care se pedepseşte cu până la 10 ani închisoare… mie nu mi s-a cerut niciodată în cariera mea de nimeni pronunţarea vreunei soluţii în dosarele pe care le-am avut de soluţionat şi mi se pare de neconceput ideea în sine”, a precizat Camelia Bogdan.

Camelia Bogdan a adăugat că îşi rezervă dreptul de a-l acţiona în instanţă pe Sebastian Ghiţă.

„Din câte înţeleg, domnul preşedinte Traian Băsescu a dezminţit că întrevederea din biroul dumnealui ar fi avut loc vreodată sau că a avut loc vreo întrevedere între mine şi Domnia-Sa… Cum nu a avut loc nicio o astfel de întrevedere între mine şi domnul fost Preşedinte al României, nici la Cotroceni şi nici într-un alt spaţiu public sau privat, îmi rezerv dreptul, pe cale de consecinţă, să formulez o acţiune în justiţie împotriva domnului Sebastian Ghiţă”, a mai precizat Camelia Bogdan.

Mai mult decât atât, Camelia Bogdan consideră că şi alte persoane ar trebui să îl tragă la răspundere penală pe Sebastian Ghiţă.

„Consider însă că mai sunt şi alte persoane îndreptăţite să solicite tragerea la răspundere penală a acestuia pentru vehicularea ideii că în biroul unui preşedinte al unui stat membru al Uniunii Europene se pot comite infracţiuni. Nu consider că atacurile domnului Sebastian Ghiţă vizează persoana mea. În plus, în eventualitatea în care aş alege cadrul unui proces civil, ar trebui să i se asigure prezenţa la un posibil interogatoriu pe care îmi rezerv dreptul să-l solicit, demers care în prezent pare lipsit de utilitate, deoarece domnul Sebastian Ghiţă se sustrage de la judecată. Voi mai reflecta, pe cale de consecinţă, asupra celei de-a doua chestiuni”, a conchis judecătoarea Camelia Bogdan.