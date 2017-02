Când e Valentine’s Day 2017. Tradiția este veche de sute de ani

Valentine’s Day este ziua în care cei îndrăgostiți celebrază iubirea și fiecare încearcă să arate cât de mult ține la persoana iubită. Pentru cei care nu știu când e Valentine’s Day 2017, Libertatea.ro le spune totul despre această sărbătoare.

Valentine’s Day 2017 are loc pe 14 februarie, ca în fiecare an. Și deși dragostea trebuie sărbătorită în fiecare zi de către cei care o simt, această zi este un prilej în plus de a spune ”Te iubesc” și a face gesturi frumoase. Cel mai important este să nu uiți când este Valentine’s Day 2017, pentru a avea timp să-ți surprinzi plăcut partenerul.

De unde a pornit tradiția Valentine’s Day?

Există mai multe variante, dat fiind faptul că originea exactă a sărbătorii este încă un mister. Sărbătoarea Sfântului Valentin, Valentine’s Day sau, mai simplu, Ziua Îndrăgostiţilor, ar fi, conform istoricilor, o combinaţie de tradiţii creştine şi romane, transformată şi modernizată de-a lungul veacurilor. Originea acestei sărbători catolice e neclară şi circulă numeroase legende în legătură cu personajele care ar fi inspirat-o. Una dintre poveştile recuperate din negura istoriei are în centru un preot din Roma – pe nume Valentin, evident – care ar fi trăit în secolul al III-lea d.Hr. Pe atunci, împăratul Claudius al II-lea (sau Claudius Gothicus) a decis că burlacii sunt soldaţi mai buni decât bărbaţii însuraţi – primii s-ar dedica trup şi suflet războiului, pe când ceilalţi ar fi sfâşiaţi de dorul de neveste şi copii şi nu ar da totul pe câmpul de luptă -, aşa că a scos în afara legii căsătoria, în cazul tinerilor. Părintele Valentin, socotind că măsura e nedreaptă, l-a sfidat pe împărat şi a oficiat slujbe de cununie în secret pentru cuplurile de îndrăgostiţi. Claudius a aflat şi l-a condamnat la moarte.

Într-o altă legendă, preotul Valentin ar fi fost ucis pentru că a-ncercat să ajute creştinii să evadeze din teribilele închisori romane, unde erau torturaţi fără milă – uneori, până la moarte. Dacă încă nu vedeţi legătura cu sărbătoarea iubirii, puţintică răbdare: unul dintre prizonierii vizitaţi de inimosul preot s-ar fi îndrăgostit de o tânără frumoasă, fiica şefului închisorii, şi i-ar fi trimis o scrisoare de dragoste pe care ar fi semnat-o “De la Valentinul tău”…

Valentine’s Day s-ar putea trage dintr-un ritual antic păgân, Lupercalia

Lupercalia se ţinea la mijlocul lunii februarie, când erau cinstiţi Lupercus, zeul fertilităţii, şi Faunus, protectorul agriculturii, al turmelor şi al păstorilor. Preoţii romani din ordinul Lupercilor dădeau tonul festivităţilor, adunându-se în peştera sacră unde se presupune că Remus şi Romulus, fondatorii Romei, au fost îngrijiţi de lupoaică.

Acolo sacrificau o capră, îi tăiau fâşii pielea şi o înmuiau în sângele ritualic, după care cutreierau străzile din Roma, unde loveau uşor cu pielea de capră femeile, ca să le facă fertile, apoi luau la picior câmpurile şi le stropeau cu sânge, ca să le facă să rodească.

Spre seară, sărbătoarea continua cu un ritual extrem de popular în rândul tinerilor: fetele nemăritate îşi introduceau numele într-o urnă, iar burlacii oraşului treceau pe rând şi extrăgeau câte un nume. Perechile astfel formate trebuiau să rămână împreună câte zile ţinea sărbătoarea. De multe ori, se nimerea ca tinerii să se potrivească, iar uniunea să fie consfinţită printr-o căsătorie.

Lupercalia a reuşit să ţină piept Creştinismului până în secolul al V-lea, când Papa Gelasius ar fi hotărât ca ziua de 14 februarie să fie dedicată comemorării Sf. Valentin. De aici, îndrăgostiţii ar fi preluat-o şi ar fi transformat-o în sărbătoarea lor, punând egal între sezonul de curtare al păsărilor, care începe la mijlocul lunii februarie, şi dorinţa tinerilor de a-şi găsi jumătatea…

Prima felicitare de Sf. Valentin datează din anul 1415

Se pare că felicitările de Sf. Valentin au devenit populare încă din Evul Mediu, dar cea mai veche dovadă scrisă a acestui lucru datează din anul 1415: este o poezie compusă de Charles, duce de Orleans, pentru soţia lui, pe când era întemniţat în Turnul Londrei, după ce fusese capturat pe câmpul de luptă, în timpul bătăliei de la Agincourt.

Astăzi, manuscrisul se află în colecţia Bibliotecii Britanice. Se mai spune că prin 1418-1419, regele Henric al V-lea ar fi angajat un scriitor să-i compună o felicitare de Sf. Valentin prinţesei Catherine of Valois, de care era îndrăgostit şi care ulterior, în 1420, i-a devenit soţie.

Ziua Sf. Valentin, ca sărbătoare a iubirii, a devenit populară şi celebrată la scară largă în secolul al XVII-lea. Britanicii au fost printre primii care au îmbrăţişat-o, văzând în trimiterea de felicitări, scrisori sau poezii persoanei iubite modul ideal de a-şi dezvălui – sau întări – sentimentele.

Azi, pe lângă Marea Britanie şi SUA, Ziua Îndrăgostiţilor este sărbătoare împământenită în Canada, Mexic, Franţa sau Australia, dar şi restul lumii vine tare din urmă… Pe tot globul, se vând 150 de milioane de felicitări de Sf. Valentin, o cifră-record, depăşită numai de numărul felicitărilor trimise cu ocazia Crăciunului.

Cadouri de Valentine’s Day: florile și bomboanele sunt în top

Cele mai populare cadouri de Sf. Valentin sunt florile, iar vânzările cresc spectaculos în această zi. De aceea, sărbătoarea îndrăgostiţilor e un adevărat coşmar pentru cei de la Bursa florilor din Olanda – cea mai mare piaţă de desfacere în domeniu, de unde pleacă marfă către multe ţări din întreaga lume. Acolo se vând, în medie, 20 de milioane de fire zilnic, dar înainte cu o săptămână de Valentine’s Day, bursa “ia foc”: florile sunt licitate pe bandă rulantă, unele la preţuri inimaginabile – cea mai scumpă este laleaua papagal, care pleacă de la producător şi cu 1,50 euro/firul.

Bomboanele de ciocolată sunt şi ele extrem de căutate, în special cele în formă de inimioare – de fapt, tot ce e cu inimioare are succes în această zi! La fel, tot ce poartă culoarea dragostei, roşu.

În top sunt şi lenjeria intimă (roşie, desigur), bijuteriile, cinele romantice, la lumina lumânării, sau excursiile în oraşe percepute ca fiind prin excelenţă dedicate îndrăgostiţilor, cum este Veneţia.

Femeile care primesc dovada dragostei de la iubiţii sau soţii lor sunt, fără tăgadă, fericite. Dar mult mai fericiţi decât ele sunt, la finalul zilei de 14 februarie, comercianţii. În America se cheltuie, în medie, pe cadourile de Sf. Valentin 18,9 miliarde de dolari! 2,1 miliarde din această sumă se duc pe flori, 1,7 miliarde pe dulciuri, 3,6 miliarde pe ieşirile la restaurant, iar 4,8 miliarde sunt cheltuite pe bijuterii.

Când e Valentine’s Day 2017 și cum sărbătoresc străinii

În Vietnam, cuplurile îşi asortează hainele, iar în Japonia, femeile sunt cele care le fac daruri bărbaţilor.

14 februarie îi prinde pe sloveni… pe câmp. Se spune că Sf. Valentin aduce cheile rădăcinilor, iar plantele şi florile încep să crească, aşa că în ziua în care e sărbătorit se dă startul muncii pământului. Aşadar, nimic romantic…

În Japonia, femeile sunt cele care le fac cadouri bărbaţilor pe 14 februarie. E drept că dăruiesc numai ciocolată, iar ciocolata aleasă diferă în funcţie de tipul relaţiei. De exemplu, cea normală e oferită din obligaţie şefilor, colegilor şi prietenilor, iar cea fină, iubitului, logodnicului sau soţului. O lună mai târziu, pe 14 martie, vine rândul bărbaţilor să le întoarcă femeilor din viaţa lor acest favor.

Şi în Coreea de Sud femeile le oferă ciocolată bărbaţilor. Iar ei le dăruiesc femeilor orice, mai puţin ciocolată.

În Finlanda, multe cupluri se logodesc sau se căsătoresc pe 14 februarie, însă această zi e dedicată mai mult prieteniei decât iubirii. Conform tradiţiei, e un prilej de reuniri între amici, care-şi fac cadouri simbolice.

În anumite regiuni din Marea Britanie, în ajunul Sf. Valentin, fetele îşi pun frunze de dafin sub pernă şi mănâncă doar ouă cu sare, crezând că aşa îşi vor visa peste noapte alesul.

În Italia, fetele nemăritate se trezesc dis-de-dimineaţă şi se duc la fereastră. Se spune că primul bărbat pe care-l vor vedea sau unul care seamănă cu el le va deveni soţ în decursul anului.

Bărbaţii din Danemarca le trimit flori şi poezii femeilor de care sunt îndrăgostiţi.

Înainte vreme, în Franţa, de Sf. Valentin, femeile şi bărbaţii singuri se duceau la cei pe care îi îndrăgeau şi strigau în faţa casei lor. Dacă erau respinşi, reveneau a doua zi şi ardeau pozele persoanelor care nu i-au dorit alături. Între timp, obiceiul a fost interzis.

Mesaje de Valentine’s Day 2017

Iată mai multe mesaje inspirate de Valentine’s Day 2017, pe care să i le trimiți jumătății tale:

1. De când te-am cunoscut viaţa mi s-a schimbat: ştiu cine sunt, ştiu ce vreau, stiu pentru ce lupt, ştiu ce înseamnă fericirea dar mai presus de toate stiu că TE IUBESC!

2. Dacă din toată istoria aş putea alege un moment care să îl pot păstra stralucitor şi plin de viata, din toate zilele vieţii mele aş alege momentul când te-am cunoscut.

3. Există patru etape către fericire: 1. eu, 2. tu 3. inimile noastre 4. noi doi împreună.

4. Aseară am adormit cu zâmbetul pe buze, pentru că ştiam că te voi visa. Astăzi m-am trezit cu un zâmbet, pentru că nu esti doar un vis.

5. Pun un sărut în palma ta. Un sărut plin de bucurie, pasiune, dragoste. Acum du mâna la gură!

6. Fiind departe de mine, pun sub îndoială ca oxigenul este mai necesar pentru viaţă decât prezenţa ta…

7. Pentru cea mai importantă persoană din viaţa mea, pentru tine, toata dragostea din lume… Eşti raza de soare din viaţa mea, eşti lumina din întunericul vieţii mele… Te iubesc…

Fotografii: 123rf