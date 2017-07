Candidatul PNL pentru funcția de premier, președintele partidului. Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarant, luni seara, la un post TV, că liberalii ar trebui să-l susțină drept candidat pentru funcția de premier pe președintele partidului, după viitoarele alegeri parlamentare.

Liberalul a indicat că la începutul săptămânii viitoare liberalii își vor desemna președinții comisiilor de specialitate.

Ludovic Orban a mai susținut că procesul în care a fost implicat nu îl poate împiedica să candideze pentru funcția de premier.

„Pot să vă spun cu precizie că nu numai că nu am săvârșit nicio infracțiune, dar aș putea spune chiar că am avut o conduită corectă în condițiile în care am avut oferta de a lua bani pentru campanie, care nu era evident o formă de finanțare ilegală. Eu nu am luat banii respectivi, ca să nu mai spun că nu am folosit în niciun fel funcția politică”, a spus Ludovic Orban.