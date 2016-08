Cântăreţul Jay Balvin s-a prăbuşit cu avionul VIDEO

Jay Balvin a trecut prin momente cumplite, după ce avionul în care se afla, s-a prăbușit. Jay Balvin, un star al muzicii latino-americane, a supravieţuit miraculos după ce aeronava de mici dimensiuni în care se afla s-a prăbuşit într-o zonă împădurită din Bahamas.

La scurt timp după accident, Jay Balvin a publicat mai multe fotografii şi filmări pe conturile sale de Instagram şi Facebook, prin care şi-a anunţat fanii de accident şi a mulţumit divinităţii că a scăpat fără nicio zgârietură. Deocamdată nu se cunosc cauzele prăbuşirii avionului. „Dumnezeu are grijă de mine”, a scris starul columbian după ce a scăpat cu bine din accident. José Álvaro Osorio Balvín (n. 7 mai 1985), cunoscut ca J Balvin, este un cântăreț columbian de reggaeton și de muzică rap. Balvin s-a născut în Medellín, cel mai mare oraș din departamentul Antioquia, unde a devenit interesat de rap, reggaeton, champeta și bachata. În 2013, J Balvin, interpretul hit-ului “Tranquila” a venit în România.

J Balvin a colaborat cu Xonia

J Balvin și Xonia au petrecut împreună în noaptea de după cel mai recent concert pe care Balvin l-a avut în Bucureşti. „Pentru mine e perfectă înălţimea lui J Balvin. Am plecat cu J Balvin de la concertul său, am petrecut toată săptămâna împreună”, a mărturisit Xonia, la Antena Stars, cu zâmbetul pe buze. „Noi ne-am cunoscut anul trecut, când el a venit în România. Am avut o chimie foarte puternică. este un om foarte talentat, un bărbat deosebit, pune foarte mult suflet în ceea ce face. Am stat cu el 23 de ore pe platourile de filmare pentru noul meu single”, a adăugat Xonia. „Am mâncat împreună, eram nedespărţiti, pentru că am avut foarte multe lucruri de pregătit. Avem o chimie puternică, nu doar profesională, cât şi personală. Ne place şi acelaşi tip de muzică, să avem un stil de viaţă sănătos, suntem pasionaţi de sport, avem acelaşi stil vestimentar şi oate lucrurile astea se văd. Ne-am completat foarte frumos”, a mai dezvăluit frumoasa blondă.