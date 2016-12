Vremea provoacă haos în mai multe state americane. Cel puțin doi oameni au murit și 15 au fost răniți în apropiere de orașul Baltimore. Nu este însă singurul accident care are loc din cauza condițiilor extreme, relatează CNN.

În mai multe state americane, șosele s-au transformat în patinoar, iar mulți șoferi nu au putut să mai controleze vehiculele. Cel mai grav accident a avut loc în apropiere de Baltimore, unde 55 de vehicule au fost implicate într-un accident în lanț.

Martorii au povestit că totul a început cu un camion cisternă care a patinat, a ieşit de pe şosea, s-a răsturnat şi apoi a explodat.

[GRAPHIC] This is video of a fuel tanker sliding over the rail on I-95 this AM and EXPLODING shortly after. (via Marvellous Amasiacu) #WBAL pic.twitter.com/A49YrqNn89

— Omar Jimenez (@OmarJimenezWBAL) December 17, 2016