„Carpații, plămânul Europei”. O nouă campanie își propune să obțină 75% protecție integrală pentru ecosistemele natural

Prima dezbatere din cadrul campaniei „Carpații, plămânul Europei”, ce are ca scop îmbunătățirea gradului de protecție a ariilor protejate, va începe vineri, de la ora 21:00.

Mai exact, se dorește ca trei sferturi din ecosistemele naturale să fie în protecție integrală în parcurile naționale (conform recomandărilor IUCN), dar și să se prevadă un capitol în cadrul bugetului de stat destinat ariilor naturale protejate (parcurile naționale și naturale, siturile Natura 2000).

Prima dezbatere săptămânală găzduită de TVR1 își propune să aducă în lumina reflectoarelor adevarul din spatele multelor povesti vehiculate in spatiul public in ultimul timp, date concrete, imagini si testimoniale. Vom afla cat, unde si cand s-au taiat padurile in ariile naturale protejate, dar si cat de corecte sunt evaluarile faunei realizate in fondurile de vanatoare.

În România se află ultimele păduri virgine ale Europei

România deține ultimele păduri virgine ale Europei, o rețea de râuri de munte cu o stare ecologică bună sau foarte bună, cea mai întinsă zonă de sălbăticie din Europa, a doua cea mai întinsă deltă din Europa și printre ultimele populații de specii sălbatice rare din Europa – ca ursul brun, râsul sau sturionul. Dar tăierile ilegale, amenajările hidroenergetice ce nu țin cont de biodiversitate, braconajul și implementarea deficitară a legislației europene sunt doar câțiva factori care pun în pericol aceste valori neprețuite. Este nevoie, prin urmare, ca ariile naturale protejate să nu mai fie protejate doar pe hârtie, ci să fie luate urgent măsuri concrete.

„România are o biodiversitate unică la nivel European, o natură cu care puține țări se mai pot mândri. Aceste valori unice ar trebui să fie protejate de rețeaua de arii protejate și de o legislație pentru protecția mediului care vine atât de la nivel național, cât și de la nivelul comunității Europene. Practica ultimilor ani ne-a arătat însă că deseori protecția oferită de legislație sau de arii protejate este doar una teoretică, iar în interiorul multor astfel de zone protejate s-au produs investiții și intervenții care au adus distrugeri semnificative habitatelor naturale. Scopul campaniei este întărirea rețelelor de arii protejate prin diverse metode, în primul rând, și discutarea tuturor problemelor și provocărilor la adresa ecosistemelor din jurul nostru, în al doilea rând”, a declarat Magor Csibi, director WWF România.

Campania „Carpații, plămânul Europei”, un rezultat al efortului societatii civile

Un efort sustinut al societatii civile a avut ca rezultat campania „Carpații, plămânul Europei”, ce si-a propus sa stea in atentia publicului cel putin jumatate de an, cu evenimente, dezbateri in direct la televiziune, actiuni in ariile naturale protejate, intalniri si materiale informative in presa si social media. „Avem 30 de parcuri nationale si naturale, cele mai valoroase din Europa ca diversitate biologica. Din pacate bugetul lor anual se apropie de pretul a 3 km de autostrada. Grav, trist. Cu siguranta unii se gandesc ca muntii cu padurile lor sunt acolo unde sunt de mii de ani si ca nu au nevoie de mai mult. Nu e asa. La nivel planetar, din punctul de vedere al naturii, déjà traim pe datorie”, a declarat Aimee d’Albon.

Cateva case de productie de film, fotografi si operatori pasionati au pus la dispozitia campaniei, voluntar, zeci de ore de filmare din ariile naturale protejate, din care s-au realizat 180 de videoclipuri care vor fi difuzate atat de TVR cat si in mediul online. Vocea campaniei este cea a realizatoarei Carmen Movileanu, este aceeasi voce care ani de-a randul a cucerit publicul Teleenciclopediei. Campania este initiata de AAANP – Asociatia Administratorilor de Arii Naturale protejate in parteneriat cu Televiziunea Romana, cu sprijinul WWF – Romania si al Coalitiei Natura 2000 si patronata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.