Casa Monicăi Pop a fost spartă de hoți de Crăciun. Informația a fost furnizată de medicul oftalmolog pe o rețea de socializare.

Monica Pop a terminat anul 2016 într-o notă tristă. Bolnavă de cancer, medicul oftalmolog a dezvăluit pe o rețea de socializare că locuința ei a fost spartă de Crăciun.

La finalul anului 2016, medicul a tras linie și a făcut bilanțul.

„A fost un an greu! Cu probleme de sănătate şi de suflet! Am trecut printr-o operaţie şi printr-un tratament deloc uşor! Am avut parte de un comportament inadmisibil şi nedrept din partea unui ziarist frustrat şi al ministrului sănătăţii ! Şi de surprize de la oameni pe care i-am iubit ! Nedrepte! foarte nedrepte! N-aş fi crezut! Am pierdut-o pe Mia! Şi, nu numai!…De Crăciun, ne-a fost spartă casă! Uite cât ate duce o inimă, mare, dacă au încăput în ea atâtea! Au fost şi bune, dar nu multe! Una foarte bună, însă! Şi, câteva, mai mici! Cât să mă ţină sus! Relativ! Nu trebuie să lăsăm relele să ne învingă! Avem premize bune, aşa se pare! Să ne încărcăm de energie pozitivă! Se va întoarce o părticică din binele pe care l-am făcut! Mult şi din suflet! Mult mai mult decât pentru mine! Am trăit mereu pentru oameni! Pentru …alţi oameni! Pentru că mi-a păsat ! Şi pentru că aşa sunt eu ! Chiar dacă nu par! Cei care mă cunosc cu adevărat, ştiu! Unora nu le pasă! Nu ştiu! Aşa cred. Ştiu doar că le doresc tot binele din Univers! Să depăşim ce a fost rău! Cei care pot! Nu e uşor, dar e posibil! Depinde cât îl lasă inima, pe fiecare!”, a scris Monica Pop, pe Facebook.