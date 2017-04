Castelul Corvinilor va fi din nou gazdă a unui film

Castelul Corvinilor va fi din nou transformat în platou de filmare pentru o mare casă de producție cinematografică americană.

Warner Bros va realiza la Castelul Corvinilor din Hunedoara secvențe din filmul horror The Nun (Călugărița).

Filmările, care sunt programate pentru luna mai, vor fi efectiate în spatele Castelului Corvinilor și în grădina acestuia.

„Filmările vor avea loc în grădina și în șanțul de apărare al castelului. Pe perioada desfășurării acestora, accesul turiștilor nu va fi restricționat”, a declarat Cristian Roman , directorul Castelului Corvinilor, pentru Ziarul Hunedoreanului.

Filmul american The Nun va avea premiera în vara anului viitor, iar secvențe din peliculă vor fi filmate și în Parlament, în luna iunie, Legislativul urmând să câștige 5.000 de euro, pe oră, pentru închirierea spațiului, potrivit unui memorandum intern aprobat, luni, de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.

Lungmetrajul ”The Nun”, regizat de Corin Hardy, este un film horror, produs de New Line Cinema şi Warner Bros. Scenariul filmului are la bază un personaj demonic, sub înfăţişarea unei călugăriţe şi este creat de Gary Dauberman („Annabelle“, „It“, „Swamp Devil“) şi James Wan (seria „Saw“, „The Conjuring 2“, serialul TV „MacGyver“).

Castelul Corvinilor, platou de filmare pentru mai multe producții

La Castelul Corvinilor au fost realizate scene ale filmului de aventură DragonHeart 4, tot aici s-a filmat şi pentru Ghost Rider II, iar producătorii indieni de la Bollywood au ales monumentul din Hunedoara pentru a realiza mai multe scene din filmul de dragoste „Singh is Bling”. Mai mult, în ultimii 10 ani, Castelul Corvinilor a devenit şi „obiectiv” pentru reality-show-uri cu vampiri ale unor televiziuni din SUA, ori documentare TV realizate de Travel Channel ori Discovery.

Sursa foto: Ziarul Hunedoreanului