Un arădean a câștigat Loteria Bonurilor cu un bon găsit la gunoi. ANAF nu vrea să-i dea banii

Un arădean a câștigat Loteria Bonurilor cu un bon găsit la gunoi, dar nu își poate ridica premiul, în valoare de 15.500 de euro. Constantin Lungu susține că este la un pas de a pierde totul. Inspectorii ANAF susțin că biletul câștigător nu este al bărbatului, ci a avut norocul să fie printre cele aruncate de alți cumpărători.

De cealaltă parte, bărbatul susține că nicio lege nu-i interzice să adune bonurile fiscale lăsate în urmă de alții.

Constantin Lungu a fost primul român care a câștigat la loteria bonurilor fiscale în 2015. Atunci a primit un premiu în valoare de 287 de lei. La ultima extragere din 2016, arădeanu a aflat că a câștigat 15.500 de euro. Bucuros, a vrut să-și revendice premiul, însă autoritățile l-au anunțat că nu poate primi banii.

„Trebuiau să ne bage banii deja, dar când am verificat, banii nu erau acolo. Cu ce e greşit că l-am găsit? Aştept să ne intre banii, portofelul e gol… 2-3 lei”, a spus Constantin Lungu, pentru aradon.ro .

Câștigătorul din Arad susține că reprezentanții Ministerului de resort ar fi decis că banii nu i se cuvin pe motiv că bonul, în valoare de 187 de lei, a fost recuperat din tomberon.

„Am fost deponentul bonului câştigător din 31 decembrie, de la Loteria Bonurilor Fiscale şi marţi, 4 aprilie, trebuia să ne primim banii. Am fost la bancă, nu au intrat banii, am sunat la Ministerul de Finanţe şi au spus că pe numele fiicei câştigul este oprit până la elucidarea cazului, fiindcă cercetează ANAF dacă a făcut ea cumpărături, pe bonul respectiv, că de unde are bonul, că tatăl ei l-a gasit la container…”, a povestit bărbatul.