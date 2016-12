Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar mulți părinți se întreabă cât costă să vină Moș Crăciun acasă sau la școală. Toată lumea știe că în 24 decembrie, Moș Crăciun își înhamă renii la sanie și se îndreaptă către casele copiilor cuminți cu sacul plin de cadouri. Cum drumul e unul lung și obositor, Moșul își trimite, cu câteva zile înainte, ajutoarele. Cei care vor să-l invite pe Moș Crăciun acasă, trebuie să știe că nu vine gratis. Cere cam 150 de lei pentru o vizită de 15 minute.

Bătrânelul cu barbă alba este prezent și la Târgul de Crăciun din Sibiu. Cei mici pot veni în Piața Mare ca să facă o poză cu el, scrie turnulsfatului.ro. Vrăjiți de prezența Moșului, n-au de unde să știe că sub costumul roșu se ascunde, de fapt, Nicușor. Tânărul de 28 de ani a venit împreună cu unchiul și mătușa lui ca să-I bucure pe princhindei.

Copilașii își doresc o poză cu Moșul îndrăgit, așa că părinții înduplecați plătesc între 15 și 20 lei pentru o amintire de sărbători. Prețul diferă în funcție de dimensiunea fotografiei. Mai mult, cei care vor un magnet de frigider trebuie să scoată din buzuare între 20 și 30 de lei.

„E un târg frumos, se face foarte mare reclamă, e un oraș turistic și nu e extraordinar de mare, dar e plăcut și toată lumea are unde să vină. De la an la an trebuie să schimbăm ceva. De Anul Nou, moșul se va schimbă într-un costum albastru”, a spus zâmbitor Cătălin, cel care face fotografiile.