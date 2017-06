Cardurile de credit au devenit și la români acel ban în plus de care ai nevoie, mai ales atunci când nu-l ai. Așa că în ultimii ani, concurența dintre bănci pe aceste segment le-a făcut să devină ceva mai darnice cu clienții.

Din acest motiv, vă prezentăm unele dintre cele mai bune oferte la cardurile de credit, oferte prin care o parte din bani se întorc la client sub diferite forme. Noi am luat în calcul un card de credit cu o valoare maximă de 3.000 de lei. De menționat, că toate cardurile acestea au și dobândă zero la cumpărături în rate (cu număr limitat de rate) pentru unele magazine.

Bonus Card – Garanti Bank

În cazul acestui card, pentru plata la comercianţii parteneri se obţine că bonus până la 10% din valoarea tranzacţiei. În plus, bonusul poate fi utilizat pentru cumpărături la comercianţii parteneri. Pe lângă acesta, vi se oferă și un bonus de 0,3% pentru cumpărăturile efectuate la magazinele non-partenere.

Garanti Bank mai oferă și posibilitatea refinanţării cardurilor de credit de la alte bănci cu Bonus Card. În acest sens se poate opta fie pentru varianta de până la 36 rate fără dobânda sau 10% discount din debitul refinantat, plus 6 luni perioada de graţie.

Banca Românească

Cardul de la Banca Românească vine cu până la 35% discount pentru cumpărături efectuate la comercianţii parteneri (restaurante şi cafenele, saloane de frumuseţe, magazine online, companii de servicii auto şi de asigurări). De asemenea, la fiecare 2 lei cheltuiţi, posesorii cardului primesc un punct bonus, iar acestea, acumulate, pot fi transformate în recompensele dorite din catalogul online MasterCard Recompense. Programul trebuie activat de către posesorul cardului şi este gratis.

Raiffeisen Vodafone, Raiffesen Bank

La acest card, potrivit conso.ro, pentru fiecare 10 lei cheltuiţi se primesc 4 puncte de loialitate Vodafone (1 punct = 1 eurocent). Aceste puncte pot fi utilizate pentru achiziţionarea de telefoane la preţuri speciale sau la preţ întreg, achiziţionarea de accesorii sau pachete de minute în reţea şi naţionale.

Raiffeisen Vodafone oferă puncte de până la 25% din valoarea cumpărăturilor efectuate la comercianţii parteneri, sub formă de puncte. Pentru 1 leu de reducere se acordă 1 punct. Bonusurile pot fi utilizate pentru cumpărături la magazinele partenere şi nu pot fi transformate în bani.

OTP MOL, OTP Bank

Cadrul de la OTP Pare să fie mai mult destinat pentru a-i avantaja pe cei care își fac plinul la mașină. Astfel că, acesta oferă dublarea punctelor MultiBonus atunci când este folosit alături de cardul MultiBonus la orice staţie MOL. În plus, punctele pot fi transformate în diferite produse comercializate în staţiile MOL dintr-o serie întreagă de cadouri din catalogul MultiBonus.

Card principal, Unicredit Bank

Banca Unicredit returnează sub formă de puncte 2% din suma cheltuită la comercianţi, în limita a 100 de lei/lună. Iar punctele acestea se pot transforma ulterior în bani pe card şi utiliza pentru tranzacţii viitoare. Un punct este achivalentul a un leu. Partea bună este că dacă încă nu ați plătit comisionul de administraree de 50 al cardului, cu doar 40 de puncte puteți plăti această taxă anuală.

Star Forte, Banca Transilvania

Cu cardul Start Forte de la Banca Transilvania, de fiecare dată când se efectuează cumpărături cu cardul se acumulează puncte Star BT. Asta înseamnă că veți câștiga până la 20% din valoarea cumpărăturilor efectuate la comercianţii parteneri. De asemenea, aveți și 0,3% din valoarea cumpărăturilor efectuate pe teritoriul României la comercianţii non-parteneri și 0,1% din valoarea cumpărăturilor efectuate la comercianţi din străinătate.

Și aici, fiecare punct primit valorează 1 leu, puncte ce pot fi folosite la cumpărături la comercianții parteneri.