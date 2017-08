Noul consul al României la New York, fostul avocat Cătălin Dancu, a declarat pentru Libertatea că are în plan două proiecte importante, după ce în luna septembrie își va prelua mandatul diplomatic în SUA. Astfel, anul viitor, cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, dorește organizarea unui eveniment de amploare al comunității românilor din SUA, pe Broadway, celebrul bulevard, care ar putea fi blocat, pe modelul paradei tradiționale a comunității irlandeze. În plus, noul consul vrea să reușească construirea unei Piete ”România” în New York, înconjurată de stejari, și de statuile unor personalități emblematice pentru țara noastră, precum Constantin Brâncuși și George Enescu.



Prezent la Reuniunea Anuală a Diplomației românești, Cătălin Dancu ne-a declarat că noua funcție i se par firească, mai ales că a avut multe acțiuni, chiar și când era avocat, pe linie diplomatică și are o licență în diplomație, așa că această provocare nu a fost o chestiune întâmplătoare sau ad-hoc, ci una construită.

Fostul avocat a arătat că va prelua, oficial, postul de consul al României la New York, în 15 septembrie. El afirmă că își propune să realizeze câteva obiective, în primul rânnd o colaborare și o comunicare cât mai bună cu comunitatea de români din New York, care este extrem de mare și importantă.

”Vreau să fiu un înalt factor de comunicare, și fosta meserie de avocat mă ajută, să putem să integrăm nevoile lor, mai puțin cunoscute în România dar și să dezvoltăm spațiul economic între România și Statele Unite ale Americii”, a mai spus Dancu.

Anul viitor blocăm Broadway-ul, cu ocazia sărbătorii Centenarului

Consulul general al New York ne-a vorbit despre două mari proiecte pe care le are, în noua funcție. Una dintre ele, o mare manifestație de sărbătorire, anul viitor, a Centenarului Marii Uniri.

”Suntem singura țară din lume care închidem Broadway-ul pentru Centenar. Sper, și fac toate diligențele ca șef de misiune să chemăm cât mai mulți jurnaliști care să transmită acest mare eveniment. Va fi un eveniment unic, pentru că nicio altă țară nu face acest lucru, și se întâmplă prin sprijin politic și al comunității de români din SUA. Asta înseamnă că avem o foarte bună relație, și cu guvernatorul și cu primarul din New York”, promite consulul.

Potrivit lui Cătălin Dancu, evenimentul va concura cu celebra paradă a irlandezilor, sau celebrul Festival de la Rio.

”Trebuie să corelăm acest proiect cu Institutul Cultural Român și toți factorii de decizie. Până la anul, am voința și ambiția ca prin colaborare cu toate instituțiile să conturăm un proiect, să îl înaintăm Guvernului spre aprobare și companiilor romînești, pentru că au tot interesul să se promoveze. Sper să ne bucurăm și de mediatizarea presei, pentru ca acest Centenar să fie cunoscut de tot ce înseamnă New York. Faptul că ieșim în evidență cu asemenea eveniment unic ne face să fim unici, și sper să reușim în acest deziderat”, a spus Dancu.

În plus, consulul speră că până anul viitor se va reuși inaugurarea noii linii aeriene a companiei TAROM, București-New York.

”Avem un context politic bun în Statele Unite ale Americii. Majoritatea românilor din SUA sunt republicani și sperăm să inaugurăm linia aeriană a TAROM, București-New York”, a spus Dancu.

Piața România, în New York, înconjurată de stejari și de statuile lui Constantin Brâncuși, Nicolae Titulescu și George Enescu

Noul consul ne-a dezvăluit și un alt mare proiect la care lucrează. ”Sper să îl conving pe guvernatorul New York-ului și pe primar, să reușim să inaugăm Piața România, o piață aranjată, cu stejari, cu cel puțin trei statui cu un Brâncuși, un Titulescu, un Enescu, care să fie expuse în această piață. O piață tradițională, pe care să o inaugurăm în apropierea zilei de 1 decembrie”, a declarat el.

Potrivit lui Cătălin Dancu, dorința sa este de a ridica nivelul de reprezentativitate a românilor, printr-un proiect durabil, de care să se bucure atât românii din SUA cât și americanii care vor cunoaște tradițiile românești.

”Orice român care vrea să meargă să se odihnească să poată să o facă în Piața României, unde în mijloc va fi ridicat steagul României. Vrem să demarăm procedurile de aprobare de anul acesta, să vedem care sunt termenele și legislația, și să găsim și locația, ca să fie în acord cu regulile de urbanism, și ne dorim de asemenea ca proiectul să fie făcut de un arhitect român”, a mai declarat consulul României la New York.

