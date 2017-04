Cătălin Predoiu le cere colegilor să își declare afacerile pe care le au cu PSD. Afirmația candidatului PNL la șefia partidului a fost făcută duminică, în cadrul Consiliului de coordonare județean al PNL Cluj. Între timp, liderul interimar Raluca Turcan spune că partidul pe care îl conduce nu „ar fi fost mai breaz” la guvernare decât actualul Guvern PSD-ALDE, și că la alegerile parlamentare din decembrie „PNL a fost praf”.



”Duplicitatea internă este văzută și din exterior, ni se reproșează inconsecvența mesajului. Ba suntem de dreapta, ba de centru, ba de stânga. Mai trebuie ceva făcut în viitor, avem nevoie de mai mult deranj la adresa PSD, pentru că oamenii din afara partidului încă ne suspectează că avem o oarecare edulcorație față de ei. Eu aș cere să ne declarăm toți liderii afacerile cu PSD, care sunt și care au. Ar fi interesant. Este normal să vedem de ce contra PSD se ridică atât de puțini lideri. Sunt lideri ai partidului care au uitat de PSD și nu mă refer doar la centru. Este normal să ne câștigăm încrederea arătând cetățenilor că nu avem niciun fel de conflict de interes în materie de PSD. Atunci oamenii vor înțelege că putem să ne luptăm cu ei și că își pot încredința destinele politice PNL”, a spus Cătălin Predoiu, în cadrul ședinței PNL.

Turcan: La ultimele alegeri PNL a fost praf; Credeţi sincer că PNL ar fi fost mai breaz la guvernare decât cei de acum?

Și liderul interimar al PNL, Raluca Turcan, a transmis un mesaj dur, duminică, colegilor din partid. Ea a ținut să precizeze că nu crede că PNL ar fi avut o guvernare mai bună, în cazul în care ar fi câştigat alegerile din decembrie, pentru că ”acest partid scârțâie din toate încheieturile”.

„Gândiţi-vă că am fi ajuns la guvernare cu acest partid care scârţâie din toate încheieturile. Credeţi sincer că PNL ar fi fost mai breaz la guvernare decât cei de acum? Mie mi-e teamă că în unele locuri nu şi asta pentru că am fost în trecut fără fermitate, fără consecvenţă, fără o poziţie clară asumat, fără decizii urmate indiferent de ultimele persoane care sună pentru a le influenţa. Am avut o cruntă ruptură între centru şi baza partidului, o fractură între conducerile judeţene şi baza celor mulţi. Cu astfel de fisuri, PNL nu ar fi putut urmări cu decenţă, integritate, profesionalism şi consecvenţă valorile şi soluţiile la guvernare”, a spus Raluca Turcan.

Ea a atras atenţia asupra faptului că, la precedentele alegeri, „PNL a fost praf” şi că datoria ei este de a se asigura că „toţi colegii au înţeles ce s-a întâmplat” la aceste alegeri.

”Trebuie să recuperăm electoratul urban, pe care primarii PNL au simţit că l-au pierdut, s-au dus spre alte curente, spre USR şi alte nebunii. Acei oameni sunt dezorientaţi şi avem datoria să le oferim o alternativă în PNL. Să demonstrăm zi de zi că PNL poate fi o alternativă credibilă la PSD”, a mai spus liderul PNL.

Tensiuni în filiale, înainte de Congresul PNL din iunie

Între timp, în organizațiile județene au loc alegerile interne pentru conducerea unică a filialelor. Liderul interimar al PNL Timiş, Nicolae Robu, a câştigat sâmbătă cel de-al doilea mandat de preşedinte al organizaţiei. Au mai fost organizate alegeri în Tulcea, Olt, Vaslui, Galați, Bistrța-Năsăud. la Vaslui, Deputatul PNL Daniel Olteanu contestă felul în care fostul senator Nelu Tătaru a fost ales preşedinte al Organizaţiei Judeţene.

Parlamentarul susţine că există organizaţii locale care nu au fost anunţate de secretariatul Comisiei de Organizare, despre deciziile acestei comisii şi care priveau regulile stabilite pentru alegeri, situaţie care ar fi dus la „obstrucţionarea dreptului de vot a sute de membri din organizaţia judeţeană”.

De asemenea, foşti membri ai Biroului Politic al PNL Sighetu Marmaţiei contestă modul de organizare a alegerilor în filială şi solicită conducerii centrale a partidului invalidarea scrutinului.

Și la Iași, niciunul dintre candidaţii la funcţia de preşedinte al Organizaţiei Municipale nu a reuşit să obţină, la alegerile de vineri seara, jumătate plus unu din numărul de voturi, astfel că un al doilea tur de scrutin este organizat duminică. Deputatul Marius Bodea a câştigat 226 de voturi, cu 20 mai multe decât principalul său contracandidat, Dorin Dobrincu. potrivit Regulamentulului.