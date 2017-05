Cătălin Predoiu nu mai candidează la șefia PNL. Prim-vicepreședintele PNL a anunțat, într-o postare pe Facebook, că pentru proiectul propus de el la șefia partidului, acum nu se poate.

”Dragi prieteni, am informat acum câteva minute membrii BPN PNL privind faptul că am luat hotărârea să nu depun o moțiune în cadrul Congresului PNL din 17 iunie. În ultimele șase luni am efectuat un demers serios și am vizitat din nou o mare parte din organizațiile PNL. Am ținut discursuri, am participat la întâlniri și am stat de vorbă direct cu sute de membri PNL, cu liderii lor, informali sau ș efi de organizații, am purtat discuții cu parlamentari, primari și lideri naționali. Am urmărit cu atenție preparativele Congresului și respectarea statutului pentru o competiție cinstită”, a scris Predoiu pe Facebook.

El spune că, din turneul prin filiale, a înțeles că simplii membri PNL își doresc succesul partidului dobândit prin luptă politică cu PSD, își doresc profesionalism și promovarea valorilor în partid, transparență și democrație internă, europenism și bunăstare pentru români.

”Am înțeles în același timp că ceea ce ofer eu pentru funcția de Președinte al PNL nu coincide vederilor liderilor de organizații. Din păcate, mulți și-au fixat opțiunile prin semnătură în alb, fără ca textul vreunei moțiuni să fie redactat încă. Un om politic trebuie să fie realist, cu picioarele pe pământ. Politica este arta posibilului într-un context dat. Pentru proiectul propus de mine pentru șefia PNL, acum nu se poate!”, a continuat Predoiu.

Prim-vicepreședintele PNL a mai spus că va continua să militeze pentru valorile și proiectele cuprinse în Programul de Guvernare PNL „Reclădirea Națională”, adoptat de PNL în 2015.

”Mulțumesc tuturor celor care, mulți sau puțini, mi-au stat alături, m-au încurajat și m-au sprijinit! Faptul că și ei au fost de acord cu mine cu privire la această hotărâre, îmi dă certitudinea că este cel mai corect gest pentru PNL, pentru simplificarea lucrurilor în Congres, îmi dă puterea să continui mai departe, fără oprire, până în ziua succesului”, a scris el în finalul postării.

După retragerea lui Cătălin Predoiu, în cursa pentru șefia PNL au rămas Cristian Bușoi și Ludovic Orban. Raluca Turcan, actualul președinte interimar al PNL, nu a spus clar dacă va candida la Congresul din luna iunie. Orban a declarat marţi că este susţinut de 24 de preşedinţi de filiale pentru preşedinţia PNL, un număr „semnificativ” de parlamentari, opt primari de municipii reşedinţă de judeţ şi trei preşedinţi de consilii judeţene.