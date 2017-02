Cauți un job în mediul online? Pe eJobs.ro, găsești peste 1.800 de oferte în Internet și eCommerce

Fie că îți exprimi creativitatea prin limbaje precum PHP sau HTML, prin cercetări de piață sau prin campanii de marketing, sunt tot mai multe companii dornice să îți pună ideile la încercare, în mediul online. Salariile din mediul Internet/ eCommerce sunt atractive și există multe șanse de dezvoltare.

Idea Bank își mărește echipa cu un Product Manager Online Banking, cu peste 2 ani de experiență în marketing și mediul bancar. Pentru a te califica, este nevoie să ai studii superioare finalizate, să ai cunoștințe despre produsele și serviciile din online banking, să ai abilități tehnice și să lucrezi cu ușurință pe calculator. Vei participa în dezvoltarea strategiei a produselor și canalelor online, vei dezvolta campanii, vei urmări evoluția vânzărilor și schimbările de pe piață, pentru a lua cele mai bune decizii pentru companie. Aplică aici.

AUTO-SCAN PARAMEX angajează un Consilier tehnic pentru magazinul online. Experiența în eCommerce nu este obligatorie, dar este nevoie să poți lucra cu ușurință pe calculator, iar cunoașterea programelor de piese auto este un avantaj. Vei identifica produsele auto dorite de clienți și vei procesa comenzile, urmărind că obiectivele de vânzări sunt îndeplinite. Compania îți oferă un salariu motivant, la care se adaugă bonusuri periodice, telefon și laptop de serviciu, oportunități de dezvoltare și traininguri. Informații în plus găsești pe eJobs.

SynerTrade este în căutarea unui Web Designer creativ, cu peste un an de experiență în domeniu. Este nevoie să mai fi lucrat în HTML5, CSS3 și SCSS, să ai cunoștințe de JavaScript și Photoshop, să fii atent la detalii și să vorbești bine în limba engleză. Vei implementa, personaliza și dezvolta pagini web și alte platforme online. Compania îți oferă un pachet salarial competitiv, asigurare medicală privată și o mulțime de oportunități de învățare. Click aici pentru a aplica.

Compania de dezvoltare de aplicații E-dea Works are 3 posturi disponibile pe poziția de Java Developer. Te califici dacă urmezi sau ai urmat o facultate din domeniul IT, dacă ești pasionat de tehnologii noi, cunoști Java, PHP sau C++, CSS, HTML, JavaScript și dacă îți plac puzzle-urile și algoritmii. Vei dezvolta și personaliza software-uri, oferind suport și mentenanță la nevoie. Salariul se renegociază de două ori pe an, pe baza rezultatelor. De asemenea, compania îți oferă asigurare medicală privată, mese de prânz la prețuri speciale, oportunități de dezvoltare și activități în echipă. Mai multe detalii sunt aici.

Ebuild angajează un Market Researcher. Printre calificările necesare se numără: cunoștințe avansate de engleză, aptitudini medii de utilizare a calculatorului și de navigare online, atitutine pozitivă și abilități excelente de comunicare. Vei fi responsabil de strângerea informațiilor de pe Internet și prin telefon, cu privire la proiecte de construcții, vei contacta partenerii companiei pentru a vorbi despre proiectele lor și vei căuta parteneri noi pentru a crește baza de date. Compania este pregătită să îți ofere un pachet salarial atractiv și să te primească într-o echipă tânără și entuziastă. Înscrie-ți CV-ul pe eJobs.

Smart Brands caută un coleg pentru poziția de Asistent Magazin online, pe un program part time cu posibilitatea trecerii la full time. Te califici pentru job dacă dai dovadă de orientare spre client, cunoștințe de operare PC și abilități de comunicare. Experiența în telesales sau vânzări este un avantaj. Vei suna clienții pentru a le prezenta ofertele promoționale, vei prelua comenzile telefonice și vei oferi suport clienților. Pentru activitatea ta, pe lângă un salariu fix, vei primi și bonusuri bazate pe performanță și vei avea șansa de a-ți dezvolta cariera. Aplică aici.