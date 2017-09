Cauza prăbușirii porţii de intrare în Timişoara. Autorităţile din Timişoara cred că au găsit vinovatul pentru decesul tânărului de 24 de ani, student la Medicină, strivit de poarta de intrare în oraş, în timpul furtunii care s-a abătut duminică, 17 septembrie, asupra orașului.

De fapt, Cătălin Iapa, consilierul personal al primarului Timișoarei, Nicolae Robu, susţine – într-o postare de pe Facebook – că poarta a fost lovită de bucăţi de acoperiş, aduse de vânt, şi de aceea s-ar fi prăbuşit.

„Legat de poartă de pe Calea Lugojului: sunt sigur 100% că până la ea au ajuns bucăți de acoperiș aduse de vânt! Foarte probabil, din filmare și din poze, să fi fost și lovită de bucățile de acoperiș aduse de vânt!

Fac această postare cu părere de rău pentru nefericitul eveniment și conștient că acum nu se poate da timpul înapoi pentru a fi evitat și în același timp crezând cu tărie că o anchetă făcută de specialiști e obligatorie. Am postat astăzi pentru că, până la finalizarea anchetei, e important că dacă există argumente concrete sau anumite dovezi e bine că publicul să le știe.

Am postat mai devreme, după ce am vizualizat înregistrarea cu momentul în care a căzut poartă mărit și dat cu încetinitorul, presupunerea personală că poartă a fost lovită de un acoperiș înainte de a pica.

Imediat am mers acolo să văd dacă mai e rămas ceva în jur și am găsit bucăți de acoperiș pe o suprafață foarte mare atât înaintea porții cât și după poartă. Am făcut poze și filmări și puteți vedea și dumneavoastră.

Am găsit pe internet poză făcută din timpul descarcerării (prima poză a postării) și se vede clar în partea stânga a pozei, sub poartă picată, o bucată de acoperiș albă.

Este o poză în care apare concomitent stâlpul căzut la pământ și o bucată de acoperiș foarte aproape de el, la nici 10 metri.

În poză cu stâlpul căzut la pământ (cea în care apăr numele orașelor înfrățite) se vede cum partea de jos nu pare a fi afectată/lovită, în schimb partea de sus e toată spartă că și cum ar fi fost lovită. Aici s-ar putea să fi lovit bucată de acoperiș în poartă.

În ultima poză a postării apare o clădire în construcție cu o macara ruptă efectiv de vântul de la furtună. Clădirea e a treia pe partea stânga cum se intră în Timișoara, după restaurantul Moteletul și Hotelul Moteletul. Faptul că vântul a rupt această macara, proiectată să suporte forțe foarte mari, indică ce putere a avut în această zonă în timpul furtunii”, a scris Cătălin Iapa.

Oamenii îl contrazic pe Facebook pe consilierul primarului din Timișoara, unii fiind critici, alții ironici:

Acum, sincer vorbind, nu cred că o bucată dintr-un acoperiș de tablă (asemenea celor din poze), ar fi putut dărâma respectiva „poartă” (dacă era consolidată cum trebuie), oricât de tare ar fi fost vântul

Dacă mă gândesc bine poate ar trebui să așteptăm următoarea furtună și să vedem dacă și poarta de pe Calea Aradului are aceeași soartă!

E doar o tâmpenie menită să-l disculpe pe Marele Lider (drept e, fără a acuza pe altcineva în loc). Una dintre multele tâmpenii susținute cu insistență de administrația locală din Timișoara.

Am văzut bucăți din acoperișu’ ăsta și în 2001 lângă turnurile gemene. Trebuie grijă mare.

Din respect pentru tânărul care a murit din cauza neglijenței celor care au proiectat sau construit acea structură, mai bine ai șterge postarea asta!

Dacă o bucată de acoperiș a doborât structura aia grea, atunci înseamnă că reparațiile făcute au fost de mântuială și suma aia mare de bani aruncată pe poarta aia nu se justifică. Sunteți vinovați că faceți treabă de mântuială, la fel ca și declarația ta… care se potrivește cu incidentul că nucă-n perete.

De altfel, încă din seara furtunii, timișorenii se plângeau de modul în care era construită poarta, care a fost refăcută, fără să fie consolidată, în urmă cu doi ani, contra sumei de 56.000 de euro.

Între timp, s-a aflat și cine este în spatele firmei care a restaurat poarta “morții” de la Timișoara. Societatea a montat ușile și geamurile la I.S.U. Timiș.

Recent, au apărut și imagini cu momentul prăbușirii porții de intrare în Timișoara care a ucis studentul de 24 de ani.

Cine era bărbatul care a murit strivit în mașină, la intrarea în Timișoara, și detalii despre poarta care l-a ucis. Cum se apără primarul Nicolae Robu, în fața acuzațiilor.

FOTO: debanat.ro

Facebook.com