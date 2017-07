O fetiță în vârstă de trei ani din India suferă de o boală rară din cauza căreia plânge cu lacrimi de sânge. Deși medicii au efectuat mai multe teste și analize, aceștia nu au reușit să afle ce anume o afectează pe micuță. Disperați, părinții ei au făcut o pagină unde oamenii pot dona bani, pentru a plăti pentru alte controale, relatează Daily Mail.

Ahana Afzal, în vârstă de trei ani, a început să aibă probleme de sănătate în urmă cu doi ani, când a suferit de pneumonie. Atunci i-a curs prima oară sânge din nas, însă doctorii au spus că totul a fost provocat de temperatura ridicată. Cu toate acestea, deși a învins pneumonia, fetița a început să se simtă tot mai rău și are alte simptome: sângerează pe nas, gură și plânge cu lacrimi de sânge. Asta deși aparent nu pare să aibă nicio problemă. În plus, ea are niste dureri îngrozitoare de cap.

Disperați să-și vindece copilul, părinții micuței au cheltuit peste 1.000 de lire pe teste și analize, însă tot nu au un diagnostic. Medicii cred că micuța suferă de hematidroză, o boală extrem de rară și dureroasă, din cauza căreia cei afectați transpiră sânge.

„Fetița mea mă tot întreabă de ce sângerează și nu știu cum să-i răspund la această întrebare. Nu am nicio idee despre boala de care suferă. Tot ce știu este că de fiecare dată când sângerează, hemoglobina scade atât de mult încât trebuie să-i face transfuzii cu sânge”, a povestit mama fetiței.

Tatăl micuței a povestit că, inițial, doctorii i-au spus că nu sunt motive de îngrijorare. „Când a început să sângereze mai des, am dus-o la un alt spital. Totul s-a prăbușit în jurul nostur când am aflat că ar putea suferi de o boală rară”, a spus tatăl fetiței. El a povestit că micuța era foarte veselă și activă înainte să se îmbolnăvească, iar acum a fost nevoit să renunțe la școală, din cauza durerile puternice.

Părinții micuței au deschis astfel o pagină de internet unde oamenii pot dona bani, pentru a reuși să afle de ce suferă Ahana, dar și să găsească un tratament care să-i îmbunătățească viața.