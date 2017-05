Cazul acoperiților din presă: Dan Andronic îl provoacă pe Sabin Orcan la testul poligraf; Mircea Marian scrie că Andronic a fost racolat de SIE

Consultantul politic Cozmin Guşă a declarat, la Realitatea TV, că nu este nimic greșit în întâlnirile jurnaliștilor de renume cu șefii de servicii pentru a discuta. O problemă în acest sens poate să existe în cazul în care aceștia se întâlnesc pentru a prelua anumite sarcini.

„Nu e nicio problemă dacă se întâlnesc să discute, ci devine mai complicat atunci când avem de-a face cu un jurnalist care este ofiţer acoperit”, a explicat consultantul politic. Gușă consideră că subiectul trebuia deschis. „Discuţia asta este extraordinar de complexă şi importantă şi nu trebuie echipată în fel de fel de răzbunări persoanale pentru că lumea presei este o lume de oameni talentaţi, de oameni interesanţi care au orgolii. Dacă mutăm discuţia la nivelul orgoliilor din presă nu mai facem nimic din aceasă discuţie. Eu l-am felicitat pe Andronic pentru că a adus în discuţie acest subiect care reprezintă o mare problemă pentru noi”, a mai spus acesta, potrivit EVZ.ro.

Sorina Matei a postat pe Facebook un răspuns la acuzațiile lui Andronic. ”Eu nu am avut “o scurtă trecere” la RTV, televiziunea lui Ghiţă, ci am lucrat acolo peste 2 ani, chiar de 2 ori, odată în 2011 (Realitatea TV) şi o dată în Ianuarie 2012- Decembrie 2013 (RTV), după oferte insistente făcute direct şi personal de către Sebastian Ghiţă care era încântat la acea vreme că eu scriu despre S.O. Vîntu. Toate discuţiile mele cu Ghiţă. care mi-a fost coleg de şcoală generală şi de liceu, s-au referit la investigaţii sau materiale scrise pe blog care-l vizau pe SOV, chiar lideri ai PSD despre care am continuat să scriu, Ghiţă asigurând că staţia va fi independentă editorial şi echidistantă. În peisaj, nu a apărut niciodată vorba de generalul F.Coldea, despre G. Maior, despre altcineva de la SRI, despre relaţiile apropiate cu SRI Ghiţa nevorbind cu mine niciodată cât timp am stat la RTV”, a scris aceasta.