CCR a respins sesizarea lui Grindeanu privind votul la moțiune. Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, miercuri, ca inadmisibilă, sesizarea fostului premier Sorin Grindeanu de examinare a condițiilor în care au votat senatorii și deputații la moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului său. Fostul premier spune că nu a urmărit să conteste în niciun fel rezultatul votului ci să tragă un semnal de alarmă privind modul în care se votează în Parlament.

UPDATE ora 19.00 Fostul premier Sorin Grindeanu afirmă că prin solicitarea sa adresată Curţii Constituţionale a încercat să tragă ”un semnal serios de alarmă legat de modul în care se votează” şi nu a urmărit să conteste în niciun fel rezultatul votului.

El a explicat, într-o postare pe pagina sa de facebook, că Parlamentul României trebuie recredibilizat în rândul cetăţenilor, un rol important avându-l parlamentarii, care trebuie ”să depună eforturi pentru îndreptarea imaginii instituţiei”.

”Am luat act de decizia Curţii Constituţionale de astăzi, care a respins ca inadmisibilă solicitarea pe care am formulat-o vizavi de respectarea votului secret în Parlament. Nu am contestat nicio secundă rezultatul votului de la moţiune, nu aceasta a fost intenţia mea, ci am încercat să trag un semnal serios de alarmă legat de modul în care se votează. Parlamentul trebuie recredibilizat, iar parlamentarii trebuie să depună eforturi pentru îndreptarea imaginii instituţiei. E foarte important ca pe viitor să ne asigurăm că votul secret este respectat. Altfel, nu vom reuşi să recâştigăm încrederea românilor în Parlament, forul democratic suprem”, a scris Sorin Grindeanu în postarea sa.

Sorin Grindeanu a atacat votul de la moțiunea de cenzură la CCR, la sfârșitul lunii trecute, fiind nemulțumit de modul în care au fost obligați să voteze parlamentarii PSD și ALDE, cu bilele la vedere.

Fostul prim-ministru PSD invocă, drept argumente în favoarea sesizării, art. 113 din Constituția României și articole din Regulamentul activităților comune alee Camerei deputaților și Senatului, care stabilesc că votul este secret, exprimat cu bile.

„Apreciez că modalitatea de exprimare a votului din data de 21 iunie 2017 cu privire la moțiunea de cenzură, desfășurată în condiții neregulamentare, a conturat un veritabil conflict juridic de natură constituțională între autoritățile publice datorită efectului direct al rezultatului votului asupra Guvernului”, se arăta în sesizarea premierului interimar, citată de Agerpres.

Ulterior, el şi-a exprimat speranţa că se va găsi o soluţie „să se spună «stop» acestor practici, mai ales în Parlamentul României”.

Moțiunea de cenzură depusă de Partidul Social Democrat (PSD) în Parlament împotriva propriului Guvern, intitulată „România nu poate fi consfiscată, Apărăm democrația și votul românilor” a fost adoptată miercuri, 21 iunie, cu 241 de voturi „pentru” și 10 „împotrivă”.

Pentru ca moțiunea să treacă, era nevoie de 233 de voturi. PNL, USR, PMP și UDMR nu au votat moțiunea de cenzură, în timp ce minoritățile au votat „după conștiința fiecăruia”, așa cum anunțate și liderul minorităților, Varujan Pambuccian, înaintea dezbaterii moțiunii de cenzură. Astfel, Sorin Grindeanu a fost demis din funcția de prim-ministru, după doar șase luni de guvernare.

Între timp, Grindeanu a lansat noi critici la adresa liderului PSD: Din cauza lui Dragnea, toți românii vor scoate bani din buzunar. Acesta susține că programul de guvernare a ajuns să fie modificat aproape zilnic.