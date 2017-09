Donald Trump și Melania Trump au atras de mai multe ori în ceea ce privește relația lor. Acum, cuplul prezidențial american a ajuns din nou în atenția presei. De această dată, afirmațiile făcute de liderul de la Casa Albă au început să fie dezbătute pe Twitter.

Melania Trump l-a introdus pe soțul ei la un eveniment care a avut loc la baza militară. „Este plăcerea mea să-l introduc pe soțul meu, președintele Statelor Unite”,a spus Prima Doamnă a SUA. Până aici nimic inedit, însă ce a urmat a ajuns în atenția internauților. Donald Trump s-a apropiat de soția lui, cei doi și-au dat mâna, iar apoi Donald Trump i-a spus încet soției sale… unde să se ducă.

„Du-te de partea cealaltă a scenei, mergi și stai jos, dragă”, i-a spus președintele american, iar Melania s-a conformat imediat.

Desigur, aceste afirmații au atras atenția internauților. „Suntem 100% siguri că nu este ținută ostatică”, a scris un utilizator al rețelei Twitter.

Nu este pentru prima oară când cei doi atrag atenția. Anterior, Melania a fost surprinsă în timp ce a refuzat să-l țină de mână pe soțul ei.

Un alt moment care a devenit viral a fost cel în care Prima Doamnă a SUA a fost surprinsă cum își schimbă radical expresia feței, în timpul învestirii republicanului în funcția de președinte.

via GIPHY

Iar un altul a avut loc la Casa Albă, când Prima Doamnă a SUA l-a înghiontit pe Donald Trump să ducă mâna la piept în timpul imnului.

The subtle nudge from Melania reminding Trump to put his hand over his heart for the National Anthem pic.twitter.com/iswL9YMVWv

— Lis Power (@LisPower1) 17 April 2017