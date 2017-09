Gabriela Firea a convocat comandamentul pentru fenomene extreme miercuri, de la ora 9:00, la sediul Primăriei Capitalei. În cadrul ședinței, vor fi stabilitate principalele măsuri pentru siguranța bucureștenilor, în contextul în care miercuri sunt anunțate fenomene meteo extreme în Capitală.

Totodată, Gabriela Firea le cere deținătorilor de mijloace de publicitate (panouri, structuri volumetrice prismatice, tv-screen-uri, mesh etc.) să să ia toate măsurile de punere în siguranță a acestora.

Având în vedere avertizarile emise de meteorologi, care anunță fenomene meteo extreme În București începând de miercuri, Gabriela Firea le cere deținătorilor de mijloace de publicitate (panouri, structuri volumetrice prismatice, tv-screen-uri, mesh etc) să ia toate măsurile de punere în siguranță a acestora și să mențină în stare de alertă echipe de intervenție pentru soluționarea de îndată a unor eventuale evenimente.

De asemenea, Gabriela Firea a dispus structurilor de specialitate din cadrul PMB sa verifice in teren starea structurilor publicitare existente si sa ia masuri in cazul in care acestea reprezinta un risc pentru siguranta cetatenilor.

Totodată, primarul Capitalei a mai solicitat atât Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, cât și ADP-urilor de sector, să ia măsuri urgente de toaletare a copacilor aflați în declin biologic, în toate parcurile Capitalei cât și pe aliniamentele stradale, astfel încât, în caz de fenomene meteo extreme, să nu reprezinte un pericol pentru cetățeni.

Duminică, un tânăr de 24 de ani a fost ucis în Timișoara, după ce furtuna care s-a abătut din senin în vestul țării a smuls poarta de la intrarea în oraș și s-a prăbușit peste mașina în care se afla acesta, strivindu-l.

Furtunile vor curpinde marea parte a țării începând din această seară și până miercuri, potrivit informării meteo anunțate astăzi de ANM. Potrivit informării meteo, de marți, ora 17, și până miercuri, ora 23, a munte, în Maramureș, nordul Moldovei și al Transilvaniei, local în Oltenia, Muntenia și Banat în seara zilei de marți (19 septembrie) și în noaptea de marți spre miercuri (19/20 septembrie) vor fi perioade în care vremea va fi instabilă. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină.