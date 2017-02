Donald Trump recunoaște că administrația sa nu este una strălucită în ceea ce privește comunicarea, însă liderul american consideră că este foarte bun în ceea ce privește realizările. Președintele american și-a acordat note, cu doar câteva înainte să susțină primul său discurs în fața Congresului. De altfel, el spune că ar putea să rezolve această problemă a mesajului său chiar cu ocazia discursului său din fața Congresului, relatează Reuters.

Într-un interviu difuzat marți în cadrul programului de televiziune Fox & Friends, Trump și-a autoevaluat prestația în materie de comunicare cu „C sau C+”, adică o notă medie în sistemul folosit în școlile din Statele Unite.

„În materie de realizări, cred că mi-aș da un A. Pentru că consider că am realizat lucruri mărețe. Dar nu cred că eu și oamenii mei am explicat suficient de bine aceste lucruri publicului american”, a spus Donald Trump. „Cred că aș lua un A pentru ce am făcut efectiv, dar în ce privește transmiterea mesajului, mi-aș da C sau C+”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, administrația lui Donald Trump a publicat noile directive privind controlul imigrației, printre acestea numărându-se accelerarea procesului de repatriere a imigranților ilegali și angajarea a încă 15.000 de noi agenți.

Noile directive au în vedere expulzarea nu doar a imigranților ilegali acuzați de infracțiuni violente, ci și a acelora care au “abuzat” de asistența socială oferită de autoritățile americane ori care sunt sunt susceptibili să reprezinte “un risc pentru siguranța publică și securitatea națională”.

În interiu, Donald Trump a insistat că agenții au în vedere doar infractori periculoși. Întrebat dacă acest lucru a fost comunicat în mod adecvat publicului, președintele a răspuns: „Nu cred. Nu, nu cred că a fost — poate e vina mea”. Donald Trump susține în câteva ore primul său discurs în fața Congresului american.

Citește și: