Ce se întâmplă atunci când mori? Este o întrebare la care un om care a fost salvat de la moarte și resuscitat după un înec, a încercat să răspundă.

Ce se întâmplă atunci când mori? Este un subiect de fascinație veșnică și poate, în ciuda tuturor progreselor științifice ale omenirii, una dintre cele mai mari mistere ale vieții.

Un bărbat din Marea Britanie, a povestit, conform Mirror.co.uk, cum a fost „mort” din punct de vedere medical pentru câteva momente și nu numai că a văzut o viață de apoi, ci a simțit și ce se întâmplă cu oamenii „buni” și cei „răi”.

Ceea ce se întâmplă după moarte este un subiect asupra căruia toată lumea are opinii și este o experiență pe care câțiva oameni o pretind că au avut-o.

Britanicul a dezvăluit cum s-a înecat acum un an și jumătate și, în timp ce era resuscitat de salvari, a avut senzația că a început o călătorie .

Omul a dat detalii despre „locul întunecat”, spunând că a fost condus acolo.

„Acest loc nu are lumină, în acest loc veți ști că sunteți în iad și veți fi acolo pentru toată eternitatea. Întunericul te lasă într-o paralizie înspăimântătoare, în care nu poți vedea nimic altceva decât întunericul unui univers fără stele, fără lumină, fără nimic. Nu aș vrea ca dușmanul meu cel mai mare să ajungă în acest loc”, a povestit el.

Englezul s-a referit și la tunelul de lumină, cel prin care se presupune că trec oamenii buni.

„Acum, în ceea ce privește tunelul, acesta nu este chiar un tunel. Din exterior seamănă cu un cordon strălucitor care se învârte încet în spațiu și toată lumina care vine din interior sunt suflete bune care merg în aceeași direcție, spre un loc mai bun. Am văzut acest cordon strălucitor pentru că am fost îndrumat la el și am fost destul de norocos să văd ceva atât de uimitor”.