Ce se va întâmpla cu Ordonanțele care au scos românii în stradă? După revenirea în țară a președintelui PSD Liviu Dragnea, și reacția dură dată de acesta pe Facebook, duminică seara, liderii PSD s-au întâlnit pentru a analiza variantele pentru rezolvarea acestei probleme. Potrivit unor surse politice, social-democrații iau în calcul să meargă mai departe cu cele două Ordonanțe, dar și să organizeze o manifestație de susținere a Guvernului.

Social-democrații discută soarta Ordonanțelor privind grațierea colectivă și modificările la Codul Penal și de Procedură Penală. La întâlnire se află și premierul Sorin Grindeanu dar și ministrul Justiției, Florin Iordache. O întâlnire ar urma să aibă loc și cu copreședintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, partenerul de guvernare al celor de la PSD. Variantele de lucru sunt mai multe: Guvernul merge mai departe cu Ordonanțele, și urmează să le pună din nou pe ordinea de zi a Cabinetului, fie se organizează o contra-manifestație, de susținere a Guvernului, la care să fie mobilizat activul de partid din toată țara.

Codrin Ștefănescu, unul din liderii vocali ai partidului, de duminică seară, spunea că partidul poate mobiliza 100.000 de persoane la un astfel de miting de susținere a Guvernului Grindeanu.

Varianta retragerii proiectelor nu are mare susținere în conducerea PSD, care consideră că ar fi un gest de slăbiciune, și o lovitură de imagine pentru partid.

O altă opinie are, însă, primarul din Iași, Mihai Chirică. El a declarat, la RFI, că ceea ce s-a întâmplat duminică nu este o ”lovitură de stat”, după cum precizase liderul PSD Liviu Dragnea. „Nu cred că asistăm neapărat la o lovitură de stat. O lovitură de stat în primul rând se programează de cei care vor să preia puterea. În momentul de faţă, nu s-a arătat neapărat o structură care vrea să preia puterea. Prin urmare, e un val de emoţie”, a spus Chirică.

El a susţinut că PSD nu va organiza contramanifestaţii: „PSD cu siguranţă nu va organiza contramanifestaţii, ăsta-i un lucru cert, motiv pentru care nici nu cred că se va pune vreodată în discuţie acest lucru. Sigur, la nivelul conducerii centrale se va lua o decizie în acest sens şi probabil că în zilele următoare va fi făcută publică”.

Ministrul Justiției a anunțat deja că nu renunță la cele două proiecte controversate. „Eu, ca ministru al Justiției, în niciun caz nu voi retrage aceste proiecte. Cred că dezbaterea clară în societate e cea mai bună soluție”, spunea recent Florin Iordache. El adăuga că o decizie va fi luată după revenirea în țară a lui Liviu Dragnea.

Reacțiile din interiorul PSD au fost foarte puține, după protestul de duminică seara, la care au participat peste 20.000 de bucureșteni. Printre cei care au exprimat puncte de vedere au fost Viorica Dăncilă, lidera femeilor din PSD.

”Din păcate în această seară am asistat la o premieră negativă pentru tânăra noastră democrație. Un președinte de stat care, deși constituțional are rol de mediator, preferă să gireze un miting ilegal, neautorizat. Acesta nu e președinte, este instigator la violență. Un asemenea comportament clar nu are absolut nimic în comun cu statutul de șef de stat. Fără să țină cont că România nu este într-un glob de sticlă și tot ce se întâmplă se vede și peste hotare, președintele Iohannis a adus cu bună știință mari deservicii poporului român, de care însă puțin îi pasă. Cu toate aceste derapaje majore de la democrație, PSD îi asigură pe toți românii că nu vom ceda și programul de guvernare cu care am primit votul majoritar în decembrie 2016 se va pune în aplicare, indiferent ce-și dorește președintele Iohannis”, a scris Dăncilă pe Facebook.

Comisia pentru controlul SRI vrea să îl întrebe pe Hellvig despre protestele de duminică

Comisia parlamentară pentru controlul SRI ar urma să discute și despre mobilizarea de duminică, atât în Capitală cât și în mai multe orașe din țară. O spune senatorul UDMR Verestoy Attila, care a declarat pentru MEDIAFAX, că lui Hellvig i s-ar putea fi cerute lămuri şi despre protestele de la sfârşitul săptămânii. Motivul, aceste proteste ar avea o influenţă asupra situaţiei generale a ţării și a siguranţei naţionale.

„În situaţia de faţă, comisia ar putea cere informaţii şi cu privire la protestele recente. Se pot pune întrebări şi privind situaţiile care au apărut pe parcurs”, a declarat senatorul UDMR.

SRI a respins, într-un comunicat de presă transmis duminică seară, „orice încercare de a implica instituţia în dispute politice, organizare de proteste sau alte acţiuni care nu ţin de misiunile asumate potrivit cadrului legal”.

Comisia pentru controlul activităţii SRI îl va audia miercuri pe directorul SRI Eduard Hellvig, pe tema bugetului şi a situaţiei instituţiei.

Opoziția cere demisia ministrului Justiției, Florin Iordache; USR depune miercuri moțiunea simplă pe Justiție

PNL cere demisia ministrului Justiţiei, Florin Iordache. Preşedintele interimar al partidului, Raluca Turcan a mai solicitat Guvernului să retragă cele două ordonanţe privind graţierea şi modificarea legilor din domeniul penal.

USR, în schimb, va depune miercuri moțiunea simplă la adresa ministrului Justiției. ”USR va anunța miercuri textul moțiunii simple împotriva ministrului Justiției Florin Iordache care, iată, nu este doar autorul unor proiecte cu dedicație pentru politicienii penali, dar și un ministru al României care a mințit Parlamentul, la votul de învestitură”, a anunțat și Nicușor Dan pe Facebook.