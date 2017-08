Ce spun cititorii Libertatea despre dreptul medicului Burnei de a mai opera copii. Medicul ortoped Gheorghe Burnei ar putea opera din nou la Spitalul ”Marie Curie” din Capitală.

Tribunalul București i-a ridicat interdicția de a profesa într-un spital de stat, dar decizia nu este definitivă. Medicul are, în acest moment, dreptul de a opera doar în spitale private.

Gheorghe Bunei a declarat, după ce a aflat această decizie, că nu a cerut niciodată bani de la pacienți și că ori de câte ori i s-au oferit, a refuzat.

Referitor la perioada în care a avut interdicție să profeseze, chirgurgul a spus că „a fost un coșmar” și că ortopedia este viața lui.

„Nu am condiționat niciodată actul medical. Am refuzat constant ceea ce toți pacienții și rudele acestora oferă în toate spitalele din țară. Dacă aceștia au lăsat bani, din proprie inițiativă, deseori și fără știrea mea, i-am folosit pentru a cumpără mâncare pentru cadrele medicale, care stăteau alături de mine în operații, peste program. În mod normal eu trebuia să fiu activ de la 8 la 13, în fiecare zi… pe când eu eram zilnic prezent la spital de la 6-7 dimineață până la puțin oră 17:00, deseori până la miezul nopții. Trebuia să fac în jur de 15 consultații și 1-2 operații pe săptămână, iar eu îmi făceam normă lunea. Nu am făcut medicină pentru bani și nu am cerut niciodată nimic de la nimeni. Ortopedia este viață mea! Ultimele 8 luni au fost un coșmar… pentru că totul este ireal de nedrept”, s-a apărat medicul.