Ce spune liderul PSD, Liviu Dragnea, despre pensiile speciale. Ordonanța care modifică legea pensiilor speciale va avea ca efect evitarea ca, în 2-3 ani, sistemul bugetar să fie în dificultatea de a susține restul pensiilor românilor, a explicat, duminică seara, președintele PSD, Liviu Dragnea.

El a precizat că cele mai multe prevederi ale legii pensiilor se păstrează, marea modificare, referindu-se la faptul că pensiile speciale nu se mai actualizează, pentru cel care iese la pensie, cu creșterea salariului celui care rămâne pe un post similar, .

„Suntem în situația astăzi în care ne costă de la buget 6 miliarde de lei aceste pensii speciale. De la 1 ianuarie încep majorările de salarii cu câte 25% pe an … în general, sunt categorii care, medicii de exemplu, care intră de la 1 martie total, și ne-am fi dus în 2018 cu un efort bugetar de 10 miliarde, doar pentru această categorie de pensii, iar în următorii 2-3 ani la 17 miliarde, ceea ce punea serios sub semnul întrebării dacă sistemul public de pensii mai poate fi susținut, adică pensiile pentru celelalte milioane de pensionari”, a spus Liviu Dragnea, la România TV .

Acesta a amintit că pensiile militare și pensiile de serviciu beneficiază de o lege specială și că nu se calculează pe principiul contributivității, punctând că prin modificări s-au asumat câteva principia, precizează Agerpres.

Întrebat cum explică existența, printre pensiile speciale, a unora foarte mari, de până la 20.000 de lei, liderul PSD a declarat că legea a fost făcută cu „neștiință” sau pe motive electorale și că se impunea modificarea ei, deoarece îndrepta sistemul de pensii către blocaj.

„S-a greșit când s-a făcut legea, după părerea mea. Nu îmi dau seama, s-a făcut electoral, poate cu bună credință, dar cu multă neștiință, dar aplicarea ei an de an fără să fie schimbată aducea în 2-3 ani de zile la un blocaj, pentru că în fiecare an cresc salariile, în fiecare an impactul bugetar era foarte mare. E bine să înțelegem, aceste pensii de serviciu nu sunt alimentate din contribuția celor care beneficiază, sunt alimentate din bugetul de stat”, a spus Dragnea.