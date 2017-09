Primarul din Ciurea spune despre preotul care l-a creștinat pe bebelușul mort după botez că părintele este foarte iubit în localitate, iar după tragedia de sâmbătă din biserică a mai oficiat două slujbe de botez, ambele fără incidente, deși i-a fost foarte greu și este foarte marcat de ceea ce s-a îmtâmplat.

“Părintele este fiu de preot, slujește de șapte ani în satul nostru și niciodată până acum nu s-au mai întâmplat astfel de cazuri”, a declarat pentru Libertatea, Cătălin Lupu, primarul din Ciurea, județul Iași, care are numai cuvinte de laudă pentru preotul care a oficiat slujba de botez la sfârșitul căreia bebelușul a murit .

Edilul spune că părintele este apreciat pentru credința sa și pentru modul în care și-a înțeles misiunea de preot.

”Sunt oameni extrem de serioși. Are vreo șapte ani de când e preot la Curături (n. red. – sat aparținător al comunei Ciurea). Înainte vreme, a fost preot la Catedrala Mitropolitană din Iași. Este un om deosebit, este dirijorul corului Mitropoliei din Iași, un părinte total dăruit misiunii de preot. Îl apreciez în mod special pentru modul în care se dedică și pentru credința lui”, susține edilul Cătălin Lupu.

Primarul, care l-a cunoscut și pe tatăl preotului, a povestit că părintele și nașul copilului au fost primii care au sărit în ajutorul bebelușului, încercând să-l salveze atunci când acesta a intrat în colaps.

A doua zi de la nenorocirea petrecută în biserică, părintele a oficiat alte două slujbe de botez, programate cu mai mult timp în urmă, iar ambele s-au desfășurat fără niciun incident.

El a povestit că, din discuțiile cu preotul, a aflat că bebelușul a fost agitat încă de la începutul slujbei.

”Eu am vorbit sâmbătă seară cu părintele de la Curături. MI-a spus că de la intrarea în biserică copilul a plâns, se poate vedea pe filmările făcute de familie. Totul a decurs bine, până când au început să-l îmbrace”.

Una dintre ipotezele vehiculate de către localnici este aceea că bebelușul a murit înecat, după ce părinții i-au dat să bea lapte cu biberonul cu puțin timp înainte să fie băgat în cristelniță. Astfel, edilul spune că ”în timpul etapelor dinaintea momentului când copilul a fost băgat în cristelniță, am înțeles că bebelușul a fost alăptat cu biberonul și că este foarte posibil să se fi înecat cu lapte, pe care l-a regurgitat”.

”Putea să fie o astfel de scăpare, dar în niciun caz că a înecat preotul copilul. Specialiștii or să-și sună cuvântul, dar, din câte am înțeles, în certificatul constatator adus la Primăriei scrie ceva de regurgitare. N-am văzut cu ochii mei documentul, dar asta am înțeles din discuții că reiese”, mai spune Cătălin Lupu.