Ce trebuie să faci în caz cutremur? 130 de copii din comuna Slobozia Conachi din județul Galați, grav afectată de inundații și de cutremure în ultimii ani, au învățat de la pompieri cum trebuie să reacționeze în situații de urgență. Elevii de gimnaziu au aflat cum trebuie să se comporte în cazul unui seism, incendiu sau în caz de inundație.

Pompierii de la ISU Galați le-au prezentat copiilor mai multe filme ca fiecare să înțeleagă ce trebuie să facă în situații de urgneță. În acest mod, elevii au conștientizat singuri pericolul.

„Au fost prezentate cele patru campanii naţionale de informare a populaţiei „FOC", „RISC", „Nu tremur la cutremur", „Vreau să fiu voluntar" care au devenit subiecte importante de discuţii atât pentru copii, cât şi pentru cadrele didactice", a precizat lt.col. Eugen Chiriţă, ISU Galaţi.

Ce trebuie să faci în caz cutremur. Sfaturi prețioase, învățate la școală

Activitatea a avut loc în baza proiectului „Zilele Siguranţei”, încheiat în luna noiembrie, între Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati şi Scoala Gimnaziala Slobozia Conachi, județul Galați.

Localitatea Slobozia Conachi a fost inundată în luna octombrie. Peste 200 de case au fost afectate, multe dintre ele fiind dărâmate de puhoaie. Atunci, 600 de oameni au avut de suferit. Dorm în umezeală și igrasie pentru că, din cauza frigului, pereții îmbibați cu apă nu s-au uscat.

Mulți români nu știu ce să facă în caz de cutremur

Aproape 80 la sută dintre români nu ştiu cum să reacţioneze în cazul unui seism, iar cei mai mulţi dintre ei ar lua decizii care s-ar putea dovedi fatale sau ar îngreuna intervenţia salvatorilor, arată un studiu recent.

Credeţi că ştiţi să vă salvaţi viaţa în timpul unui cutremur major? “Tehnicile” învăţate pe vremea comunismului, gen să staţi sub tocul uşii sau să vă băgaţi sub masă ori sub birou, sunt combătute de specialişti. Doug Copp, erou al americanilor din timpul operaţiunilor de salvare de la 11 septembrie 2001, ţine de câţiva ani cursuri de supravieţuire în caz de cutremur – în America, Europa sau Turcia. Copp şi echipa sa au descoperit “triunghiul vieţii”. Mai multe sfaturi citește aici.