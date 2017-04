Ce trebuie să știți despre venitul anual pe gospodărie și ce deduceri aveți

De anul viitor va intra în vigoare venitul anual pe gospodărie (Vag), iar acesta va fi calculat în funcție de numărul de persoane din acea gospodărie care va putea beneficia și de anumite deductibilități în valoare de maximum 2000 de lei.

O gospodărie de o persoană va avea dreptul la un venit neimpozabil de 24.000 de lei (2.000 de lei lunar), iar tot ce depășește această sumă va fi impozitat cu 10%, potrivit Profit.ro. Astfel că, dacă se câștigă mai mult de cei 24.000 de lei, mai întâi se scad din toată suma cei 24.000 de lei, apoi deducerile de până la 2.000 de lei și de abia apoi suma rămasă va fi impozitată cu 10%.

Calcul pentru gospodăria cu mai mulți membri

Cum spuneam mai devreme, noul impozit va ține cont și de numărul de persoane din gospodărie. Iar limita de neimpozare cine cont de acest număr. In cazul unei familii de 3 persoane, spre exemplu, veniotul global va ține cont de un anumit punctaj, iar aici punctajul este egal cu numărul membrilor din familie plus un punct. Adică, în cazul nostru 3 plus 1, deci 4. Limita pana la care nu se impozitează venitul pe gospodărie în cazul familiei noastre va rezulta din numărul de luni dintr-un an înmulțit cu numărul punctajului rezultat din membri înmulțit cu 1.000 de lei.

Deci vom avea 12 luni X 4 (3 membri + 1 punct) X 1.000 de lei. De aici rezultă că respectiva familie va putea înregistra un venit care nu va fi impozitat de 48.000 de lei.

Dacă în cazul familiei respective sunt memebri care au murit în decursul anului pe care se calculează impozitul, plafonul se stabilește pentru fiecare în parte, iar plafonul va fi modificat, potrivit Profit.ro.

Ajutoare financiare pentru copii

În această ecuație a venitului anual global mai apare un element care ar putea să ajute familiile cu copii. Este vorba despre venitul global ajustat care (Vgaj) reprezintă diferența dintre venitul anual global (Vag) și plafonul neimpozabil (Pn). Dacă într-o gospodărie venitul este mai mic decât limita neimpozabilă, atunci aceasta va primi sprijin financiar de 1.600 de lei pe an pentru fiecare copil minor. Condiția pentru a primi acești bani este ca acei copii să fie înscriși în învățământul obligatoriu preuniversitar, iar numărul absențelor să fie mai mic de 10% din totalul orelor de curs.

Ce se deduce din venitul anual global

Lista celor deductibile din noul venit va include CAS și CASS datorate și plătite de persoanele fizice, abonamentele la servicii medicale, banii de la fondurile facultative, dar și asigurarile obligatorii pentru casă și mașină.

Taxele școlare sunt și ele deductibile, precum și cele de abonamente la activități sportive pentru adulți, adică abonamente la sală. Dacă vă cumpărați cărți sau mergeți la film sau teatru și acestea sunt deductibile. Pe lista mai intră serviciile balneo-climaterice, fizioterapeutice și kinetoterapeutice, dar și medicamentele pentru boli cronice și grave.

Dacă aveți reparații în gospodărie și ele sunt deductibile. Toate cele enumerate mai sus, sunt valabile în suma totată de maximum 2.000 de lei.