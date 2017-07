Cea mai veche descoperire arheologică din Timișoara s-a făcut în Parcul Central. S-au găsit rămășițe din Epoca Bronzului

Rămășițe din Epoca Bronzului au fost descoperite pe șantierul proaspăt deschis în Parcul Central din Timișoara, arheologii scoțând la iveală fragmente din vase, de oase de om și chirpici din locuințe.

Arheologii de la Universitatea de Vest, cu care municipalitatea din Timișoara a încheiat un contract pentru lucrările din Parcul Central, au dat peste cele mai vechi vestigii din oraș, acestea datând din Epoca Bronzului.

„Am găsit fragmente de vase din Epoca Bronzului, ceva fragmente de oase de om și chirpici din locuințe. Am oprit lucrarea acolo și am făcut toate demersurile către minister pentru a continua cercetarea. Numai într-un anumit sector am găsit, unde a fost pista de skate, în rest se lucrează. Este o așezare din Epoca Bronzului, nu știm deocamdată. Ei au făcut o săpătură foarte îngustă pentru a introduce o țeavă de apă, pe care noi am supravegheat-o. Era de 40 de centimetri. O să ne lățim, am făcut demersurile necesare la Ministerul Culturii pentru autorizații. Așteptăm acordul ministerului, noi preconizăm că de azi în trei săptămâni să avem ceva rezultate”, a explicat, pentru tion.ro, arheologul Dorel Micle, care se ocupă de proiect.