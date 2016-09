Ceasul deșteptător care te trezește cu un orgasm. Cum funcționează

Femeile care vor să se trezească cu zâmbetul pe buze dimineața au acum o posibilitate să facă acest lucru. Pentru ele s-a inventat ceasul deșteptător care te trezește prin orgasm.

Aparatul se numește The Little Rooster și dă alarma într-un mod inedit. Mai precis, aparatul micuț de plastic dă alarma cu vibrații, care cresc în intensitate. The little Rooster se pune în lenjeria intimă, iar producătorii susțin că în doar câteva secunde “uiți că se află acolo”. Asta până când dă alarma, desigur.

În loc să emită sunete, aparatul vibrească din ce în ce mai tare, crește în intensitate până când este oprit. Are chiar și mai multe funcții. Dacă posesoarea dorește să mai rămână întinsă câteva momente poate să dea snooze. Un alt mod de trezire se numește snorgasm. Vibrația are un nivel doarte jos, pentru mult timp, iar apoi crește brusc în intensitate.

Momentan, aparatul este sold out, dar cu siguranță se vor pune alte produse la vânzare. Prețul său este de 120 de dolari, relatează Daily Mail.