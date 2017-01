Ceață densă în județele Alba, Brașov, Covasna și Harghita

Centrul Infotrafic informează că luni seară se semnalează ceață în județele Alba, Brașov, Covasna și Harghita.

În mai multe județe din țară se înregistrează ceață, polițiștii rutieri recomandând prudență.

Conform sursei citate, în județul Brașov, pe DN13 Brașov — Sfântu Gheorghe, vizibilitatea este sub 50 de metri, în județul Covasna, pe DN13E Sfântu Gheorghe — Covasna, sub 20 de metri, iar în județul Alba, sub 10 metri pe DN1 Teiuș — Aiud și sub 20 de metri pe DN15E60 Cipău — Iernut.

Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să conducă prudent, să adapteze viteza de deplasare condițiilor concrete de drum, să evite depășirile și să folosească luminile de întâlnire, dacă este necesar, și pe cele de ceață.