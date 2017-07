După o noapte petrecută în arest, cei doi bătăuși care i-au “înmuiat” oasele lui Mircea Oprean – atac brutal consumat, se pare, la comanda unei rude prin alianță a ginerelui lui Ceaușescu – au fost arestați pentru 30 de zile. Povestea bătăii zdravene încasate de profesor, ce s-a vrut a fi un soi de avertisment, pare una desprinsă dintr-un scenariu de film.

Investigația în acest caz a pornit doar de la câteva elemente vagi de identificare a celor doi atacatori, dar și de la suspiciunea că atacul ar fi fost comandat de un… fin de-al lui Mircea Oprean, practicant al artelor marțiale.

Așa se face că în doar două zile, judiciariștii Secției 20 au ajuns la doi indivizi – Paul Ion Sandu și Alexandru Viorel Chivu -, obișnuiți ai sălilor de sport unde exersau de zor tehnici de kickboxing, MMA și kempo. Pentru că verificările au scos la iveală faptul că aceştia sunt nu numai bodyguarzi prin campusul din Regie, ci și niște apropiați ai grupării “Sportivilor”, investigația a fost preluată de polițiștii din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente.

În această etapă a investigațiilor care a vizat și gruparea “Sportivilor”, judiciariștii au făcut legătura dintre cei doi bătăuși și un alt bărbat, și el karatist, nimeni altul decât finul profesorului Oprean și, totodată, coleg de serviciu cu acesta la catedra din Politehnică.

“Polițiști sub acoperire au intrat în anturajele celor doi. Au fost activate surse din mediul interlop care au confirmat, pe parcursul investigațiilor și al filajelor, anumite informații venite dinspre victimă. În plus, cei doi au fost permanent supravegheați din punct de vedere tehnic și s-a probat că ei sunt autorii atacului”, ne-au dezvăluit surse apropiate anchetei.

Arestați, cei doi “sportivi” – Paul Ion Sandu și Alexandru Viorel Chivu – s-au prelevat de dreptul la tăcere și nu au scos nici un sunet în anchetă. Nici în fața polițiștilor, nici în fața procurorilor și nici în fața magistraților care au emis mandatele de arestare pentru 30 de zile. Capul răutăților este considerat a fi Sandu, individ împotriva căruia au fost formulate patru capete de acuzare (lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice). Complicele său, Chivu, s-a ales doar cu trei acuzații (tulburarea ordinii și liniștii publice și complicitate la distrugere și loviri și alte violențe).

Ciudat este faptul că, până în acest moment, chiar dacă s-au făcut anumite legături între cei doi bătăuși – membri ai Clanului “Sportivilor” – și finul lui Oprean – cel despre care se spune că este “creierul” acțiunii -, împotriva acestuia nu s-au luat nici un fel de măsuri.

Indiferent dacă va fi dovedit că el este cel care a comandat atacul asupra lui Mircea Oprean, respectivul fin al profesorului va avea de tras la serviciu pentru că a plagiat lucrarea de doctorat.

“Este cumătrul meu. În această vară va fi dat afară din facultate. A plagiat două cărți pentru un concurs de conferențiar. Eu și alți patru colegi de-ai mei am depistat falsul și am făcut un raport de plagiat. I-am atras atenția și s-a supărat rău. Eram în conflict, dar nu m-a amenințat. Am bănuit că de la el mi se trage, dar putea să fie în locul meu oricare dintre cei patru colegi care am depistat plagiatul”, ne-a declarat profesorul Mircea Oprean.