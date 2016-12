Cel mai bătrân alegător a votat la 106 ani. Este vorba despre Augustin Rus, seniorul județului Bistrița-Năsăud, care spune că n-a lipsit de la nicio votare. Acum a vrut să fie prezent și la alegerile parlamentare 2016 deoarece consideră că acest lucru este „cel mai de preț drept” pe care l-au primit românii la Revoluție.

Chiar dacă este frig și polei, cel mai bătrân om din Bistrița-Năsăud nu a lipsit de la secția de vot nr. 124, amenajată în localitatea Ciceu-Giugești. La cei 106 ani ai săi, bătrânul a spus că a vrut neapărat să voteze

Vremea i-a dat emoții, întregul drum fiind acoperit de polei, însă cel mai bătrân locuitor al județului Bistrița-Năsăud, Augustin Rus, a mers pentru a opta oară la vot ca să își aleagă deputații și senatorii care să îl reprezinte în Parlament în următorii patru ani.

Până acum, nu a lipsit de la nici un scrutin electoral, fie că a fost vorba despre alegerea primarului, a președintelui țării sau a parlamentarilor.

Cel mai vârstnic bistrițean se apropie vertiginos de 107 ani. E ager și la minte și la trup, e vesel, cosește, îngrijește gospodăria și hrănește animalele.

„E bine în România pentru cine are bani, pentru cine nu are bani, nu-i bine… Noi muncim, cu muncă am trăit, și astăzi mai muncesc cât mă țin puterile” mai spune Augustin Rus care are la vârsta sa o energia debordantă care stârnește invidia tinerilor nu puțini fiind cei care nu pot ține pasul cu el.