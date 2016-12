Cel mai bătrân angajat din România are 99 de ani și are o poveste fabuloasă. Ciobanul Ștefan Gros se ocupă cu îngrijirea animalelor într-un sat din județul Hunedoara. Deși are aproape un secol de experiență, badea Ștefan spune că se simte tânăr pentru că toată viața a băut apă de munte. Abia așteaptă luna martie când va fi mare nevoie de el la turma de 2.000 de oi pe care le păstorește.

Pe Ștefan Gros l-am întâlnit în satul Vâlceluța, județul Hunedoara. Are 99 de ani și aproape două luni, dar spune că simte ca la 29, scrie Glasul Hunedoarei.

„Lui Dumnezeu îi mulțumesc că mi-a dat sănătate și știință. La 99 de ani judec mai bine ca ăla la 20 de ani, poate nu mă credeți. Atunci mă gândeam numai la domnișoare, că îmi dădea tata de mâncare și haine. (…)Am muncit numai bani cinstiți. Pun capul pe cojocul meu, mă culc la oi, dorm liniștit. Mă mai deranjează numa ursul când vine”, a povestit Ștefan Gros, cel mai bătrân angajat din România. Citește și... O femeie cu trei copii au fost loviți pe trecerea de pietoni în Ghimbav, județul Brașov

Bărbatul are o poveste fabuloasă de viață. Ștefan Gros s-a născut pe 26 octombrie în comuna Șugag, județul Alba. N-a făcut decât clasele primare pentru că atât și-au permis părinții săi, care trăiau doar din creșterea animalelor. A moștenit din familie pasiunea pentru creșterea oilor.

„Eu sunt născut în 1917, dar, cum eram acolo în munţi, părinţii mei m-or înregistrat abia în 1919. Aşa se proceda atunci, să-ţi înregistrezi feciorul mai târziu, ca să fie mai în putere când o fi chemat la armată”, a spus bătrânul.

Cel mai bătrân angajat din România este un cioban din județul Hunedoara

N-a scăpat de armată și nici de război. A avut șansa să ajungă la o unitate de grăniceri, la Corabia și n-a fost deloc pe front în cei patru ani. După război, s-a întors la turma sa de oi.

„Luam oile oamenilor de prin sat şi le duceam pe munte. Iarna nu le ţineam la Şugag, trebuia să merg cu ele la iernat ori în Banat, ori în Bărăgan. 12 ani la rând tot în Bărăgan am fost cu ele”, a spus baciul.

În 1998, Ștefan Gros s-a mutat cu familia în satul Vâlceluța din județul Hunedoara. Angajat cu contract individual de muncă a devenit abia în 2006. Unul dintre fii săi se angajase cioban la stâna unui om de afaceri din judeţul Hunedoara. Ştefan Gros a reușit să-l convingă pe proprietarul celor 1000 de oi că să-l angajeze pentru că este în putere.

Ștefan Gros spune că, pentru câteva luni, a fost și șomer. Își amintește că funcționarilor nu le-a venit să creadă că un bătrân de 91 de ani a venit să-și ceară ajutorul de șomaj. La 99 de ani ai săi, Ştefan Gros se mândrește că e la fel de sprinten ca la 29.

„Nu mai ştiu când am fost ultima dată la doctor, da mi-o zîs că măruntaiele din mine-s ca alea dintr-un copil mic. Asta-nsamnă că-s foarte bine. Am o hernie de care trag de vreo 30 de ani, da’ nu mă doare numa’ câteodată”, spune hotărât bătrânul cioban.

Ștefan Gros, cel mai bătrân angajat din România, are 24 de nepoți

Bătrânul baci spune că secretul longevității sale este traiul cumpătat în natură.

„Nici nu-ţi trăbă vinars să ai poftă de mâncare. Bei apă de izvor şi ţi să face poftă de-mbucat ceva. Aerul ăla de-acolo, apa aia, liniştea aia nu să compară cu nimica. Iară io când îs cu oile întineresc”, a mărturisit ciobanul.

Cel mai bătrân angajat din România are un salariu de 1.000 de lei la care i se adaugă 400 de lei pensie de agricultor şi 400 de lei pensie de veteran de război.

Ștefan Gros crede că cea mai mare bogăție este familia. Are cinci copii, 24 de nepoți și 4 strănepoți. Alături de el vrea să împlinească 100 de ani ca să mănânce un miel la ceaun.

sursă foto: Glasul Hunedoarei