Dat în urmărire internațională încă din 2011, pentru trafic de persoane și proxenetism, un tulcean a fost pus în deschiderea listei celor mai căutați infractori, realizată de Europol.

Ionel Silvestru, zis ”Gigel Vlădilă”, din orașul Măcin (județul Tulcea), a fost prezentat pe lista Europe’s Most Wanted printr-un clip video postat pe pagina de deschidere a site-ului. Fugarul român a fost propus de autoritățile din țara noastră pentru o campanie Europol. Potrivit Europol, campania, ce poartă numele ”It’s the most wonderful time of the year to lock up these criminals” (n.r. E cea mai frumoasă perioadă din an pentru a-i închide pe infractori) a fost lansată pe o platformă înline unde există o aplicație ce permite tutuor cetățenilor să ofere informații utile pentru a face străzile Europei mai sigure de sărbători.

Revenind la Ionel Silvestru, acesta a fost dat în urmărire internațională încă din 2011, iar anul trecut a fost găsit vinovat și condamnat la 12 ani de închisoare, de Curtea de Apel Iași, pentru proxenetism, trafic de minori și trafic de persoane. Potrivit procurorilor, tulceanul, împreună cu mai mulți complici, ar fi acționat ca un grup organizat încă din 2004. După ce erau racolate, minorele erau trimise în cluburi din Spania sau Marea Britanie, acolo unde erau obligate să se prostitueze. Anchetatorii au stabilit că Ionel Silvestru și ”echipa” lui de traficanți ar fi obținut cel puțin 500.000 de euro de pe urma fetelor care erau obligate să-și vândă trupul. O parte din acești bani au ajuns să fie investiți de proxenet în terenuri, apartamente, mași de lux înmatriculate în străinătate, și case cumpărate, culmea, în comune sărace precum Deleni, Hârlău și Măcin.

Pe aceastp listă făcută de Europol figurează 60 de persoane, atât condamnați, cât și suspecți de infracțiuni grave sau acte de terorism. Până acum au fost prinși astfel 24 de fugari. Unul dintre ei este chiar Gregorian Bivolaru. Deși existau suspinciuni că acesta ar fi fugit în Franța după condamnare, prinderea liderului MISA a fost posibilă cu informații primite de autorități la puțin timp după ce fotografia acestuia a apărut pe portalul www.eumostwanted.eu.