Aproape că nu e român să nu fi auzit de Dallas de România! Celebra construcție din anii `90, inspirată din faimosul serial american cu același nume, în care intrigile legate de afacerile cu petrol țineau lângă ecranul TV milioane de oameni, e acum în conservare. Actualii patroni spun că nu-și mai permit să țină deschis decât trei luni pe an pentru că românii nu se mai înghesuie să calce pe acolo.

La doi pași de intrarea în Slobozia, Ialomița, oricine observă replica Turnului Eiffel, o construcție impozantă de 30 de metri. Toți știu că, pe lângă aceasta, Ilie Alexandru, primul milionar al țării de după Revoluție, a construit, dintr-o ambiție pe care nimeni n-a înțeles-o la vremea respectivă, celebrul Dallas. Clădiri copiate la indigo din celebrul serial american care a făcut furori în România, acum mai bine de 20 de ani. Între timp, primul patron al ranch-ului milionarilor a fost acuzat de fraude și a înfundat pușcăria. După ce a fost eliberat, Ilie Alexandru a trăit dintr-o pensie de 600 de lei, iar în 2010 a murit.

Ulterior, ferma a trecut prin mâinile mai multor proprietari, iar acum pare mai mult părăsită. Deși clădirile care fac parte din complexul denumit ”Hermes” nu par să aibă amprenta trecerii timpului, fiind conservate, priveliștea nu te mai duce nicidecum la luxul de odinioară. Abia dacă, într-o oră, intră câteva mașini care parchează la o terasă aflată sub copaci umbroși. Tot acolo am găsit-o și pe soția actualului proprietar care, supărată de poveștile apărute în urmă cu ani despre proprietatea lor, abia ne spune câteva cuvinte. ”S-au spus multe lucruri neadevărate. Vedeți, acum încercăm să renovăm pe unde se degradează”, precizează femeia.

Celebra casă Dallas e în renovare, asta am observat și noi după afișul ce stătea lipit de geamul de la intrare. Fantâna arteziană din fața casei e secată. La sute de metri depărtare, câțiva cai pasc liniștiți. Pare că totul e desprins dintr-un film-fantomă. Avem să ne lămurim însă în curând. ”Ținem deschis doar trei luni, cât e vară. Aici, la terasă, vin oameni. Și la piscină, dar am închis-o acum”, ne spune cu amărăciune soția actualului patron, care nu a vrut să-și dezvăluie identitatea. Femeia spune că reușește să câștige cât să plătească salariile și să achite dările. ”Copiii mei au crescut aici de mici. Nu putem să lăsăm locul de izbeliște, e ceva sentimental. Am încercat să accesăm niște fonduri europene, să-l transformăm în azil. E liniște aici, bătrânii ar avea toate facilitățile”, a declarat doamna ce stă în fața mea despre proiectele cu celebrul ”Dallas”. Dar pare că nu vrea să se despartă de amintiri! Sunt prea multe lucruri care o leagă de acest loc. Mai ales că l-a cunoscut și pe fondatorul ranch-ului, pe Ilie. Spune că acesta a făcut lucruri bune, că sute de oameni au muncit în firmele lui. Acum s-a ales praful! Speră ca ferma cu nume celebru să renască, fie și într-un azil! Sau poate un cartier rezidențial…

Cine a fost Ilie Alexandru

Ilie Alexandru, numit și J.R. Ewing de România, a fost unul dintre primii miliardari de carton de după Revoluție. A început afacerile imediat după Revoluție, făcând bișniță cu produse aduse din Turcia, Grecia și Ungaria, pe care le comercializa în propria lui consignație. Ilie Alexandru a investit primul milion de dolari obținut din bișniță în ceea ce avea să devină Imperiul Hermes. Au urmat investiții în mezeluri, televizoare, hoteluri, totul culminând cu un sat de vacanță, în care miliardarul a ”așezat”, printre altele, o grădină zoologică, un teatru de vară, o copie după celebra fermă Southfork din serialul ”Dallas”, dar și o replică în miniatură a turnului Eiffel.