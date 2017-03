Cererea DNA de ridicare a imunității lui Eugen Bejinariu, blocată de 4 luni în Parlament; Ce promite Liviu Dragnea

Cererea DNA de ridicare a imunității deputatului PSD Eugen Bejinariu, în Dosarul ”Microsoft 2” este blocată de 4 luni în Parlament. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a declarat, miercuri, că speră ca la următoarea ședință a Biroului Permanent, această solicitare să fie pusă pe ordinea de zi a plenului, pentru votul final.

Întrebat când se va vota această cerere, Dragnea a răspuns: Cred că foarte curând. Aștept și eu să fie pusă pe ordinea de zi. Încercăm la următorul Birou Permanent să fie…Au fost mai multe lucruri care au generat această întârziere. S-a întârziat și cu vacantarea postului de la SIE. Și cred că și aici am vrut să favorizez vreun făptuitor”, a spus președintele Camerei Deputaților, întrebat de ce s-a întârziat atât de mult cu acest aviz al Parlamentului.

Pe de altă parte, reprezententanții Opoziției spun că blocajul vine din partea majorității PSD-ALDE.

”Nu știm ce așteaptă domnul Dragnea și PSD-ul, cazul respectiv trebuie introdus pe ordinea de zi. Am discutat în ședința comisiei de unificare din partid și am decis să cerem deblocarea acestei cereri. Am avut o discuție. Nu este normal ca patru luni de zile, Parlamentul să nu răspundă unei cereri venite din partea justiției”, a declarat pentru Libertatea Mugurel Cozmanciuc, secretar PNL în conducerea Camerei Deputaților.

Pe 28 noiembrie 2016, Comisia Juridică din Camera Deputaţilor a dat aviz pozitiv pentru începerea urmării penale împotriva lui Eugen Bejinariu, acuzat de abuz în serviciu în dosarul Microsoft. De două ori, ulterior, cererea DNA a fost supusă votului în plenul Camerei, dar de fiecare dată nu s-a întrunit un număr suficient de deputați ca să-și exprime votul.

În noua legislatură, cererea DNA a rămas blocată, din nou. Asta deși președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea spunea, în luna ianuarie, că solicitarea DNA privind efectuarea urmăririi penale în cazul deputatului PSD Eugen Bejinariu va intra pe ordinea de zi a plenului în februarie, când începe sesiunea.

Dosarul „Microsoft 2”, prejudiciu uriaș de 66.965.343 de dolari

Procurorii DNA vor să îl pună sub acuzare pe Eugen Bejinariu pentru că, în perioada în care a fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Bejinariu ar fi încălcat dispoziţiile privind achiziţiile publice, a iniţiat şi a susţinut proiectele hotărârilor de guvern nr. 1473 din 11 decembrie 2003 şi nr. 470 din 1 aprilie 2004, prin care s-a aprobat încheierea, între Guvern şi Fujitsu Siemens Computers GmbH, a unui contract comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, invocându-se, în mod nereal, calitatea companiei de unic distribuitor pentru aceste produse, în scopul favorizării acesteia prin evitarea organizării unei licitaţii publice

Mai mult, Eugen Bejinariu mai este suspectat că a iniţiat şi susţinut proiectul Hotărârii de Guvern nr. 1778 din 21 octombrie 2004, prin care s-a aprobat extinderea contractului de închiriere de licenţe, încheiat la data de 15 aprilie 2004 între Guvern şi Fujitsu Siemens Computers GmbH şi pentru produsele educaţionale Microsoft, fără a exista un necesar fundamentat.

Potrivit procurorilor, Bejinariu a semnat contractul de închiriere a licenţelor Microsoft din 15 aprilie 2004 şi actul adiţional la acesta, deși știa că nu era justificată achiziţia din sursă unică.

Prejudiciul produs statului prin aceste contracte care au avut la bază hotărâri de Guvern a fost estimat de procurorii DNA la 66.965.343 de dolari.