Ridicată de cavalerii teutoni în secolul al XIII-lea, cetatea Feldioara a fost reconstruită aproape de la zero. Din fortăreața de odinioară impunătoare mai rămăseseră doar trei ziduri, aflate într-o stare avansată de degradare. Acum însă locul care respiră istorie prinde din nou viață, după ce autoritățile au investit 12 milioane de lei în lucrările de reconstrucție. Până în septembrie, noua fortăreață va putea fi admirată de turiști doar din exterior.

Reconstrucția Cetății Feldioara a început în 2013. Lucrările au fost recepționate acum de autorități. Astfel, fortăreața devine a doua cetate reconstruită din județul Brașov, după cea din Rupea, care a intrat din nou în circuitul turistic în 2014, informează Mediafax.ro.

Cetatea ridicată de teutoni în secolul al XIII-lea se afla într-o stare avansată de degradare. Din fortăreață mai rămăseseră doar trei ziduri. Acum însă întregul monument istoric a fost refăcut aproape de la zero.

Cetatea a fost restaurată după imaginea pe care o avea în secolul al XVIII-lea, iar întregul proiect a avut avizul Ministerului Culturii, a explicat, pentru sursa citată, Mircea Gherghe, responsabilul de lucrări din partea Consiliului Judeţean Braşov, finanţatorul proiectului.

“În acea perioadă, zidurile cetăţii erau tencuite şi am ales să le tencuim tocmai pentru a se păstra cât mai bine. Nu am inventat nimic faţă de imaginile şi documentele istorice. În ceea ce priveşte construcţiile din lemn care sunt peste ziduri, acestea s-au făcut după modelul istoric al vremii, deoarece nu au mai existat date despre structurile existente la această cetate. Pentru reconstrucţia şi renovarea zidurilor nu s-au folosit decât mortare de var şi piatră. Nu am folosit cimentul decât la subzidirea consolidării fundaţiei”, a menționat Mircea Gherghe.