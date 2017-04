Chef Cătălin Scărlătescu a vizitat o păstrăvărie din Bistriţa-Năsăud

Bistriţa-Năsăud a primit în Săptămâna Mare un oaspete de seamă în persoana lui Chef Cătălin Scărlătescu care s-a ţinut de promisiunea făcută în timpul unei ediții ”Chefi la cuțite” şi a venit în vizită la o păstrăvărie.

Nina Rus, o fostă concurentă a showului culinar ”Chefi la cuțite” a povestit ce a făcut Chef Cătălin Scărlătescu la Bistrița.

„Când am fost la preselecţie, la Chefi la cuţite, mi-a promis că vine la Păstrăvăria noastră din Romuli. Şi uite că s-a ţinut de cuvânt! Chef Cătălin Scărlătescu a stat două zile la noi, i-am arătat locurile din jur, astăzi am vizitat piaţa din Năsăud… A fost foarte încântat!”, a povestit Nina Rus pentru Bistriţeanul.ro .

Chef Cătălin Scărlătescu nu s-a ferit să guste pe săturate din mâncarea tradiţională a locului, servind inclusiv papă cu puri, cârnaţi şi slănină.

„Am vizitat azi piaţa din Năsăud şi a fost foarte încântat, am fost tot timpul cu el, iar pe Gabi, soţul meu, l-a convins să îi vorbească la per tu. Chiar am rămas surprinsă când i-am auzit povestind tot felul de poveşti, de parcă se cunoşteau de o viaţă! Acum e plecat la Sîngeorz-Băi, mâine se va întoarce din nou pe la noi, după care va pleca la Bârsana, unde îşi petrece sărbătorile pascale!”, a povestit Nina Rus pentru sursa citată.